手機發現老公外遇4年「還傳給她性病」　人妻超狂報復被讚爆

▲人妻很生氣被老公傳性病。（圖／翻攝自TikTok／everything_luanna）

記者李振慧／綜合報導

英國一名人妻在Podcast節目中分享，她度假時偷看老公手機，意外發現老公不但和其他女子外遇，甚至還把性病偷偷傳染給她，氣得她決定使出大絕招報復老公，超狂作法讓主持人拍手叫好。

人妻報復老公內容，近來被分享在節目TikTok頻道everything_luanna中，影片中可看到，女主持人唸出聽眾來信，「我在老公手機群組中看到多條對話訊息，都是關於4年前他在派對中帶一名女子回家睡的內容，甚至在比較近的訊息中，還提到他瞞著我感染性病」。

人妻表示，度假期間她沒有和老公攤牌，而是等到回國後才在家中展開搜查，結果在房間內找到其他女人穿過的內褲、情人節卡片和出國機票，因為太生氣了讓她決定報復。

人妻表示，她跑去買了大量脫毛膏，並且偷偷加在老公常用的洗髮精和護髮乳中，為了掩蓋脫毛膏的味道，還特別添加了一些精油進去。故事讓女主持人聽完後忍不住拍手鼓掌，大讚人妻幹得好，並且責罵老公感染性病卻沒有告訴伴侶的行為非常糟糕。

影片後來獲得32萬人次點閱，許多網友留言，「幹得好啊，堪稱是教父等級的復仇」、「想知道後續，老公的頭髮掉光了嗎」。還有女網友表示，她也曾使用類似方法報復老公，故意把海鮮藏在家中各處，讓老公尋找怪味道。

