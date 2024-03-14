20歲情色網美年收破4800萬！　資優生棄學賣色「爸媽好驕傲」

▲20歲情色網美艾麗梅年收近5000萬元。（圖／翻攝自艾麗梅IG，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

英國情色網美艾麗梅（Ellie May）自幼成績優異，曾希望成為一名獸醫護理師，但成年後放棄志向轉而追尋更大的夢想─錢，她也自豪自己靠著情色產業辦到了，以前夢想買下來的東西，現在全成了她的囊中物，年收入高達120萬英鎊（約新台幣4826萬元）的她認為自己非常成功，父母也對她的工作感到非常驕傲。

英媒《每日星報》報導，艾麗梅在Instagram擁有20.4萬名粉絲，就像其他情色網美一樣，她靠著拍攝和分享自己的性感肉體，博取關注並變現。她說每天都會收到數百個粉絲熱情的請求，換算下來單日收入相當於4615英鎊（約新台幣18.5萬元），或每小時576英鎊（約新台幣2.3萬元）。

艾麗梅表示，她光是透過向粉絲出售露骨內容，年收入就高達120萬英鎊。年僅20歲的她在6年級時拿到了優異的成績，但之後覺得教育體系不適合她，換句話說就是她認為自己不再需要受教育，決定更改志向，長大全職從事性感內容的事業，「我很高興可以從事一個能慶祝自己自由的職業，家人也非常支持我。」

艾麗梅說，「不是我想要自誇，但我真的覺得我非常成功，多虧這個年收120萬英鎊的工作，我也在社群平台積累了滿大的粉絲群。」她自豪表示靠著這些錢買些以前夢想買到的一切，包括房地產、汽車，還有買機票去許多地方旅遊。

艾麗梅現職工作與英國國民保健署初級醫師的年收2.9萬英鎊相比，多出了230％，而一名初級教師的薪水是3萬英鎊，英國最大的5間銀行的銀行家，年收入也大約落在80.7萬英鎊，全都沒有超過艾麗梅的120萬英鎊。

當被問到家人的觀感時，艾麗梅表示起初有些質疑的聲音，主要是認為這樣能否支持艾麗梅自己的生活，但當錢愈賺愈多，「現在他們超以我為傲的，而且絕對感謝現在我能給他們用上好的物質。」