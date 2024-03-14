也想當駕駛員　19歲男搭機途中「3次想開駕駛艙門」：在測試他們

▲男子3次想闖入駕駛艙。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名19歲男子從加州聖地牙哥搭乘阿拉斯加航空(Alaska Airlines)，飛往華盛頓特區途中，3次試圖闖進駕駛艙，嚇得空服人員向機上執法人員尋求幫助，最後被束縛在座位上，而當他被詢問原因時，辯稱只是想要測試機組人員。

法庭文件顯示，19歲男子瓊斯(Nathan Jones)本月3日搭乘阿拉斯加航空322 航班，座位號碼為6E的他，在飛行途中多次離開座位，並且3次試圖打開駕駛艙的門。

瓊斯的誇張行為讓空服人員十分驚慌，被迫使用餐車來阻擋駕駛艙門，並向機上執法人員求救，他的雙手最後被執法人員用彈性束帶綁在座位上，並且2名執法人員全程坐在身旁包圍。

當空服人員詢問瓊斯為什麼要闖入駕駛艙時，他只說是在「測試他們」，飛機抵達華盛頓機場後立即被捕。聯邦調查員搜尋瓊斯隨身物品時，發現多本筆記本，裡面記載著如何駕駛飛機等內容，錢包中還找到他的飛行學員證。

美國航空管理局聲明表示，在機組人員報告受到乘客干擾後，航班最後於當地時間3時30分安全著陸，事件正在調查中。瓊斯被指控干擾機組人員罪，若是罪成將有可能被判20年刑期。