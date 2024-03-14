快訊／南韓國足黃義助性愛影片外流　嫂嫂一審判3年有期徒刑

▲南韓足球國手黃義助去年6月性愛影片遭到外洩，主謀為黃義助的經紀人兼嫂嫂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

來自南韓的足球運動員、現被英超球隊諾丁漢森林外借至土超球隊阿拉尼亞的黃義助，去年6月被爆料劈腿多名女性，且拍攝的性愛影片還慘遭自稱前女友的女性外流，最後揪出涉案者疑似為平時擔任經紀人的嫂嫂。今（14）日上午，首爾中央地方法院針對該案召開一審，判處黃義助的嫂嫂3年有期徒刑。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事合議31部（部長法官為朴俊奭）於14日針對黃義助性愛影片外流案召開一審宣判，判處涉嫌違反性暴力處罰法拍攝散佈等罪的嫂嫂A某3年有期徒刑、必須接受40個小時性暴力防治課程，且3年內無法在兒童、青少年與身障人士相關機構就業。

法官表示，「A某明知道若散佈黃義助的性愛影像，會導致影像全面在網路上擴散，卻依舊執意威脅黃義助，甚至最後將影像散佈在Instagram，導致影像廣泛在國內外流傳，所犯之罪相當惡劣。」

法官解釋判刑標準，「A某過去以來相當長一段時間否認犯案，且在偵查階段就將手機回歸原廠設定，妨礙證據上的調查，因此難以認定A某真心反省。不過考量到A某最後坦承犯案，且外流影像中除了黃義助以外，並無法鎖定受害女性的身分，加上黃義助求法庭輕判，因此判（A某3年徒刑）。」

不過對於法官的判刑，在此事件慘遭偷拍的受害女性卻不能認同。受害者女性辯護律師表示，「散佈性愛影片的犯罪者竟然只獲判3年徒刑，這代表大韓民國法院還未意識到，受害者在數位性犯罪中所承受的恐懼。」

A某涉嫌於去年6月聲稱自己是黃義助的前女友，將黃義助和其他多名女性拍攝的性愛影片和照片等散佈至社群平台（SNS），並以此作為手段威脅黃義助，曾對黃義助表示，「如果把影片上傳一定會很有趣」、「你就等著看吧」，去年12月8日遭到檢方羈押起訴。

事件爆發後，黃義助堅持提告散佈性愛影片的人，最後揪出主謀是平時擔任經紀人的嫂嫂A某，至於A某則從接受偵查起至開庭初堅稱，社群平台上外洩性愛影片是駭客攻擊帳號所導致，然而警方卻未查到外部入侵的跡象，認為遭駭機率小。

不過，今年2月中A某卻突然坦承犯案，並向法官遞交親筆所寫的悔過書，她在悔過書內表示，「小舅子不認可兄嫂夫婦所付出的一切，為了教訓小舅子、同時讓他能夠對我們有所依賴，才會因此犯案。」

檢方2月底在庭上向法官求處4年有期徒刑，A某在最後辯論中再度坦承犯案，除了向受害者誠摯道歉外，還表示自己正深刻反省，「對於受害者承受的痛苦感同身受」。

在宣判前一天，A某還向法院交出2000萬韓元，作為「刑事供託金」。據悉，該制度雖是被告無法與受害者達成和解時的替代賠償手段，但能做為法官在判刑上的考量，因此過去有被告為了能獲得輕判或緩刑，在法官宣判前交出金額龐大的供託金，引起爭議。

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