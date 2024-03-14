阿里巴巴宣布投資南韓11億美元　興建物流中心

▲阿里巴巴決定擴大在南韓的投資，預計3年內投資11億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近年來全球電商市場面臨激烈競爭，如今總部位於中國的阿里巴巴集團決定進一步開拓韓國市場，因此在遞交給南韓政府的事業企劃書中提到，未來3年內將向南韓投資11億美元，在南韓興建規模龐大的物流中心，不僅能夠協助南韓的中小企業「貨賣得出去」，更將創造3000個工作機會。

根據《韓聯社》，中國在線零售服務「全球速賣通」的母公司阿里巴巴集團向南韓提出中短期的事業計畫，預計未來3年將向南韓投資11億美元（約新台幣345.6億元、1兆4471億韓元），包括興建規模龐大的物流中心、採購中心（Sourcing Center）、客服中心等。

其中，阿里巴巴將投資2億美元，預計今年內在南韓國內興建18萬平方公尺（約5萬4450坪）的複合式物流中心，面積相當於25座足球場，其規模在南韓國內也是數一數二，若完工將可以大幅縮短全球速賣通販賣商品的配送時間，進而強化該平台的競爭力。

同時，阿里巴巴還準備向南韓賣家投資1億美元，協助其將商品外銷至全球各地，並在南韓成立採購中心，用於開發來自南韓的優秀商品，今年6月更預計開設全球販賣頻道，作為出口外銷平台。

阿里巴巴也計畫，透過其在東南亞收購的電子商務公司Lazada、西班牙語圈新平台Miravia上販賣南韓的商品。

透過上述各種計劃，將能在3年內協助南韓5萬間中小企業將貨品推銷至海外，直接或間接性地創造了3000個工作機會。

另外，阿里巴巴也計畫在南韓開設客服中心，聘請300名諮詢專家，協助應對南韓消費者的不滿，直購商品可以在購買90天以內辦理100%的退貨，而一旦值購商品確認是偽造，也可以全數退還消費款項。

阿里巴巴關係人士強調，雖然目前無法公開更詳細的計劃，但未來將持續擴大在南韓的投資，並長期與南韓當地的賣家合作，致力於協助中小企業開拓海外市場、保護消費者。