遊日注意！日本麻疹疫情爆　30多歲男「去關西機場」就被感染

▲男子曾經接觸搭乘「麻疹航班」的確診者，因此感染麻疹。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本近日麻疹疫情迅速擴散，大阪府13日公布最新確診者足跡，而該名感染麻疹的30多歲男性曾與搭乘2月24日「麻疹航班」的確診者有所接觸，該航班目前累計相關確診人數10人。專家則呼籲，民眾不要輕忽麻疹的嚴重性，更不要誤信網路假消息，認為疫苗無用。

根據《日本放送協會》報導，京都府京都市一名30多歲男性7日起出現發燒症狀，因此兩度前往醫院就診，但是病情並未改善，隨後接連出現皮疹與柯氏斑點等麻疹常見症狀，於是12日前往另一間醫療院所就醫，並確診麻疹。

該名男子近期雖然沒有出國，但是2月曾經前往關西國際機場，並與一名2月24日搭乘「麻疹航班」從阿拉伯聯合大公國返日且已經確診感染麻疹的男性接觸。男子目前已返家休養，病情穩定恢復中。

這也是2月24日「麻疹航班」相關感染案例的第10例。大阪府13日公布其足跡，他3月6日中午12時至12時20分搭成近鐵京都線從東寺站前往丹波橋站，並在中午12時20分轉乘京阪線從丹波橋站到京橋站。同日下午3時，男子前往星巴克大阪城公園分店外帶飲料，下午9時至10時左右再度搭乘京阪線從京橋站返回丹波橋站，並在下午10時左右搭乘近鐵從丹波橋站返回東寺站。

大阪府呼籲，在上述時間與確診者足跡重疊的民眾，如果在3月27日以前出現發燒、出疹等麻疹可疑症狀，務必盡快就醫並事前通知醫療院所。

大阪府濟生會中津醫院感染管理室長安井良則醫師表示，麻疹透過空氣的傳染力非常高，好發於春夏季。他也提醒，目前春天就已經出現這麼多確診者，到了5、6月恐怕疫情會更加難以控制。

他強調，「麻疹的潛伏期長達10天，因此如果曾經與確診者足跡重疊，在未來1、2周內出現發燒症狀，最好還是要主動就醫。且發燒後可能不會出疹，但此時感染力最強，因此務必注意。」

另一方面，網路上也出現「感染麻疹靠維他命就能痊癒」、「麻疹疫苗沒有用」、「感染就能獲得自然抗體」等錯誤消息，當局也呼籲，不要輕忽麻疹的嚴重性，且最好把握機會接種疫苗。