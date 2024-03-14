駐日美軍魚鷹機復飛　去年才墜機8死「全球停飛」

▲圖為美國海軍陸戰隊MV-22魚鷹直升機與日本陸上自衛隊AH-1S Cobra攻擊直升機。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

日本沖繩縣的美軍普天間機場14日魚鷹運輸機陸續升空，這也是駐日美軍在全球範圍停飛魚鷹機3個月後復飛。去年11月，駐日美軍一架魚鷹機失事墜海造成機上8人死亡，但事故原因細節至今尚未公布，魚鷹機復飛的決定勢必引起當地不滿。

每日新聞、共同社報導，美軍普天間機場MV-22魚鷹直升機14日當地上午8時50分左右起飛，接著9時6分又有一架魚鷹機升空，穿越市區往西飛行。

駐日美軍在沖繩縣普天間機場部署24架海軍陸戰隊型號MV-22魚鷹直升機，在東京都橫田基地部署5架空軍型號CV-22魚鷹機。日本陸上自衛隊則是在千葉縣木更津駐地部署14架V-22魚鷹直升機。

只不過去年魚鷹機失事墜毀事故的具體原因至今尚未公開，沖繩縣知事玉城丹尼曾要求不要復飛。

2023年11月29日，日本東京都多摩地域西部的美軍橫田基地一架CV-22魚鷹機從山口縣岩國基地升空，準備飛往沖繩縣嘉手納基地，但飛行途中墜落屋久島海域，機上8人死亡；2023年12月6日，美軍停飛全球所有魚鷹機，宣布展開事故調查。到了今年3月8日，美軍解除停飛措施。