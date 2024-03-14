駐日美軍魚鷹機復飛　去年才墜機8死「全球停飛」

▲圖為美國海軍陸戰隊MV-22魚鷹直升機與日本陸上自衛隊AH-1S Cobra攻擊直升機。（示意圖／達志影像／newscom）
記者詹雅婷／綜合報導
日本沖繩縣的美軍普天間機場14日魚鷹運輸機陸續升空，這也是駐日美軍在全球範圍停飛魚鷹機3個月後復飛。去年11月，駐日美軍一架魚鷹機失事墜海造成機上8人死亡，但事故原因細節至今尚未公布，魚鷹機復飛的決定勢必引起當地不滿。
14日午前8時50分すぎ、沖縄のアメリカ軍普天間基地からオスプレイが飛行する様子を確認できました— NHKニュース (@nhk_news) March 14, 2024
アメリカ軍は去年11月の鹿児島県屋久島沖での墜落事故を受けて飛行を見合わせてきましたhttps://t.co/nbHANYghhc#nhk_video pic.twitter.com/MG24gJSHZQ
每日新聞、共同社報導，美軍普天間機場MV-22魚鷹直升機14日當地上午8時50分左右起飛，接著9時6分又有一架魚鷹機升空，穿越市區往西飛行。
駐日美軍在沖繩縣普天間機場部署24架海軍陸戰隊型號MV-22魚鷹直升機，在東京都橫田基地部署5架空軍型號CV-22魚鷹機。日本陸上自衛隊則是在千葉縣木更津駐地部署14架V-22魚鷹直升機。
只不過去年魚鷹機失事墜毀事故的具體原因至今尚未公開，沖繩縣知事玉城丹尼曾要求不要復飛。
2023年11月29日，日本東京都多摩地域西部的美軍橫田基地一架CV-22魚鷹機從山口縣岩國基地升空，準備飛往沖繩縣嘉手納基地，但飛行途中墜落屋久島海域，機上8人死亡；2023年12月6日，美軍停飛全球所有魚鷹機，宣布展開事故調查。到了今年3月8日，美軍解除停飛措施。
讀者迴響