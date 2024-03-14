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南韓傳教士涉嫌「間諜罪」　慘遭俄安全局逮捕！俄羅斯外交部發聲

▲▼俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

來自南韓的白姓男子為一名牧師，長年在俄羅斯海參崴從事傳教活動，豈料今年初卻遭到俄羅斯聯邦安全局（FSB）以涉嫌間諜罪為由拘禁，並送往位於首都莫斯科的監獄。俄羅斯外交當局表示，目前正就此事和南韓密切聯繫，考慮開放接見領事。至於白男所屬慈善團體則喊冤，表示白男不可能從事間諜活動。

根據《韓聯社》，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）於當地時間13日的例行簡報會議上回答韓媒提問，她表示目前正就白姓男子遭拘禁一事和南韓緊密聯繫，正考慮是否按照南韓駐俄羅斯大使館的要求，開放讓獄中的白姓男子接見南韓領事。

不過，扎哈羅娃拒絕透露白姓男子遭到拘禁等相關涉案行為與事發經過，「因為白姓男子所涉嫌的行為屬於間諜罪，目前仍正在偵查中，因此其他詳細資訊屬於機密。」

扎哈羅娃話鋒一轉，「最重要的是相互尊重的態度！很遺憾，我方經常看見南韓做出不利於兩國關係發展的行為。雖然國家之間不免處於艱難的時刻，但最重要的是，雙方如何準備如何參與相互尊重的對話，討論諸多艱難問題。」

▲▼南韓白姓男子被俄羅斯以涉嫌間諜罪逮捕，移送莫斯科列福爾托沃監獄關押。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓白姓男子被俄羅斯以涉嫌間諜罪逮捕，移送莫斯科列福爾托沃監獄關押。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，白姓男子是一名傳教士，常年往返中國與俄羅斯，並在俄羅斯遠東地區針對脫北者從事人道救援，包括興建能夠向北韓（朝鮮）輸送麵包原料的工廠，今年1月從陸路途徑入境海參崴，準備定居當地，豈料幾天後便與妻子遭到FSB逮捕，妻子獲釋後返回南韓。

針對白男遭到俄國以間諜罪逮捕一事，其所屬的慈善團體「地球村愛之米分享財團（基金會）」（暫譯）理事長李善九昨（13）日向《韓聯社》喊冤，「白男只是一名單純從事傳教、救助活動的傳教士。」

李善九透露，白男雖然在團體內的資歷只有4年、且擔任俄羅斯海參崴地區的副會長，但單純只是在當地從事傳教活動，並未有其他活動，且他有超過10年在海外傳教的經驗，「白男所從事的救助活動，僅僅是協助飢餓的弱勢階層，將吃食、衣物、醫療藥品送給海外勞工而已。至於有關他協助脫北的消息，只是道聽塗說。」

李善九懷疑，白男慘遭俄國逮捕，可能與政治性意圖介入有關，包括俄羅斯最近與北韓強化合作關係、或是南韓在俄烏戰爭中援助烏克蘭一事。

「地球村愛之米分享財團（基金會）」在南韓國內設有116處分部、在全球各地則設有69處海外據點，主要的慈善活動包括提供免費餐食、米、生活用品等。

►韓國男子涉嫌「間諜罪」　慘遭俄羅斯逮捕！移送莫斯科監獄

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