日富士急樂園宣布「雲宵飛車」終止運行！釀多人骨折　估損6億日圓

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日富士急樂園宣布「雲宵飛車」終止運行！曾釀多人骨折　估損6億日圓

▲▼日本富士急樂園13日宣布，「Do-Dodonpa」（ド・ドドンパ）雲霄飛車設施將永久關閉。（圖／翻攝自富士急官網fujiq.jp）

▲日本富士急樂園13日宣布，雲霄飛車設施「Do-Dodonpa」（ド・ドドンパ）將永久關閉。（圖／翻攝自富士急官網fujiq.jp）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本富士急樂園13日宣布，園區內的雲霄飛車設施「Do-Dodonpa」（ド・ドドンパ）將永久終止運行，含拆除費用在內估計損失6億日圓（約新台幣1.2億元）。事實上，這座雲霄飛車號稱擁有「世界No.1加速力」，只需1.56秒就能達到時速180公里，但在遊客接連傳出頸椎等部位骨折後，已於2021年8月暫閉至今。

▲▼日本富士急樂園13日宣布，雲霄飛車設施「Do-Dodonpa」（ド・ドドンパ）將永久關閉。（圖／翻攝自富士急官網fujiq.jp）

▲日本富士急樂園的雲霄飛車設施「Do-Dodonpa」（ド・ドドンパ）將拆除。（圖／翻攝自富士急官網fujiq.jp）

綜合日媒報導，位於山梨縣富士吉田市的富士急樂園表示，決定讓2021年8月起暫停開放的雲霄飛車「Do-Dodonpa」永久終止營運，此前，園方針對能完全消除顧客受傷、逆行風險等確保安全運行的方法，已經與製造商進行多次協商，但最終結論認為，要「具體實現有所困難」。

據官網介紹，雲霄飛車「Do-Dodonpa」全長1244公尺，擁有「世界No.1的加速力」和「世界最大等級的圓形環」，從出發開始1.56秒內可達到時速180公里，環狀軌道的最大直徑為39.7公尺，環狀高度距地面約49公尺。

然而，自從2020年12月開始，陸續傳出旅客搭乘「Do-Dodonpa」導致頸椎、胸椎等部位骨折的情況，截至2021年8月暫閉前已經有4名傷者出現，日本政府國土交通省開始介入調查，同年9月樂園公司設立第三方委員會進行調查。

▲▼日本富士急樂園13日宣布，雲霄飛車設施「Do-Dodonpa」（ド・ドドンパ）將永久關閉。（圖／翻攝自富士急官網fujiq.jp）

▲「Do-Dodonpa」加速1.56秒時速就可達到180公里。（圖／翻攝自富士急官網fujiq.jp）

報導指出，園方預計在2024年3月期決算中，列入包含拆除費用在內的6億日圓（約新台幣1億2779萬元）特別損失，但根據拆除工程進展的情況，仍可能出現異動。

富士急樂園稱，雖然收到許多遊客希望重啟設施的請求，但為了善盡企業社會責任，做出了終止運行的決策， 對於未能滿足遊客要求一事深表歉意，未來將繼續秉持以安全、安心為第一的宗旨經營。

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