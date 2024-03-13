不會墜落的巨石！日本6大學生搞破壞「動不了」　居民憤怒連署提告

▲一群來自關東的大學生試圖將晃晃石推落懸崖。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

位於日本四國愛媛縣高知市的某座山中，有一塊重達約6噸的巨石座落於懸崖邊，就算孩童出力也能晃動該巨石，但巨石始終不會掉落懸崖，因此又被當地居民稱為「晃晃石」，吸引許多考生前往祈願不會落榜。不過，一群大學生卻前往現場肆意破壞，導致晃晃石不會移動，因此被法院起訴。

根據日媒《朝日新聞》，被稱為「晃晃石」（ゴトゴト石）的巨石因為擁有不會墜落的特性，因此吸引許多考生將之視為聖地前往朝聖，祈願自己「不會落榜」（日文中的墜落，落ちる同時具有落榜之意，相當於韓文的떨어지다），不過來自關東的5名男大生、1名女大生卻於2022年11月26日從東京租車前往該地搞破壞。

一群大學生晚間抵達晃晃石，經實際搖晃後確實不會墜落懸崖，於是他們前往愛媛縣某商場購買槌子和固定繩等道具，試圖進一步搖晃巨石使其墜落，然而搞了半天晃晃石還是無法墜落，不過晃晃石卻因此改變方向，導致連晃動都無法晃動，於是不死心的他們又前往車用品店購買千斤頂。

返回山裡的大學生試圖用千斤頂移動晃晃石，不過千斤頂卻反而因此故障，一群大學生最後只能死心離開現場，留下壞掉的千斤頂。

一群大學生的行為引起當地居民公憤，擁有巨石所在山林的神社集結了500名居民的署名，前往高知東警察署提出刑事告訴。

高知地檢認定巨石確實因為大學生的行為而無法移動，當地觀光資源遭到破壞，因此以棄物毀損罪嫌起訴大學生，最後高知簡易裁判所判處大學生罰金。