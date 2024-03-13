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周五是最後期限！南韓醫學院教授「決定是否請辭」　學生跟著休學

▲▼南韓首爾延世大學塞布蘭斯醫院醫務人員在走廊上步行。（圖／路透）

▲南韓首爾延世大學塞布蘭斯醫院醫務人員在走廊上步行。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府2月祭出醫療改革，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，引發1萬2千多名住院與實習醫師集體罷工反對。如今罷工行動將滿一個月，為了保護罷工住院醫師的權益，南韓醫學院教授昨（12）日晚間召開緊急會議，決定是否於15日集體請辭；至於醫學院學生則以休學表達訴求。

根據《韓聯社》，南韓醫界今（13）日指出，南韓包括首爾大學醫學院在內的19間醫學院的教授，於12日晚間召開緊急會議，決定成立「全國醫大教授非常對策委員會」，委員長由首爾大學教授方載勝擔任，並在15日前做出是否集體請辭的決定。

19間醫學院包括首爾大學、延世大學、蔚山大學、加圖利（天主教）大學、濟州大學、圓光大學、仁濟大學、翰林大學、亞洲大學、檀國大學、慶尚大學、忠北大學、漢陽大學、大邱加圖利大學、釜山大學、忠南大學、建國大學、江原大學、啓明大學。

據悉，首爾大學醫院教授協議會非常對策委員會11日召開緊急會議後向政府放話，一旦政府無意推動合理方案收拾事態發展，則旗下所屬430名教授將從18日起集體遞出辭呈。

中央大學醫學院、檀國大學醫學院教授協議非常對策委員會也表示，一旦罷工或休學中的住院醫師與醫科生權益受損，則教授將集體投入請辭行動。

▲▼南韓全北大學醫學院教授聚集在教室緊急召開會議，針對政府推動醫療改革商討對策。（圖／CFP）

▲南韓全北大學醫學院教授聚集在教室緊急召開會議，針對政府推動醫療改革商討對策。（圖／CFP）

報導分析，大部分的住院醫師於2月19日提出辭呈、2月20日上午6時起開始罷工，罷工至今將滿一個月，也就是說如今住院醫師剩不了多少時間來決定是否繼續罷工。

報導指出，儘管許多病患擔憂醫學院教授若集體請辭恐加劇醫療現場混亂，但首爾某上級綜合醫院的教授卻強調，集體遞出辭呈只是為了表現出「強硬的態度」，逼迫政府解決罷工事態，畢竟誰也不願意拋下手邊的病患於不顧；而南韓全國醫學院教授達成共識，即在辭呈被受理之前，絕對不會棄病患於不顧。

方載勝強調，「即便提出辭呈，我們的身分依然是守護國民健康與生命的醫師」。

南韓保健福祉部第2次長朴敏守，13日在中央災難安全對策本部例行簡報會議上呼籲，教授、住院醫師與實習醫師、醫學生應該重返工作崗位，「否則將會背棄堅守崗位的住院醫師與醫學生，以及全國民眾」；他也表示，政府決定今年初向公共醫院投入948億韓元預算，緩解醫療人力空缺所引發的財政壓力。

另外，南韓教育部統計，光是13日一天內就有5間醫學院、511名醫學生提出「有效休學申請」，而提出休學申請的學生總數累計達5954人，占全國在學醫科生（去年4月，1萬8793人）的31%。

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