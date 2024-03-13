臭蟲災情擴日本！日網友繪「臭蟲飯店地圖」　警告便宜飯店多中鏢

▲日本民眾在電車座椅上發現臭蟲(床蝨，南京蟲)。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

先前法國、英國、南韓皆飽受「臭蟲」（床蝨，bedbug）入侵困擾，在地下鐵車廂或飯店內有機會目睹臭蟲爬行。不過，隨著今年迎來暖冬，再加上大量觀光客從全球各國到訪，導致臭蟲開始在日本境內蔓延，甚至在電車座椅上也能發現其蹤跡，就有日本網友整理「日本臭蟲飯店地圖」，提醒網友防治蟲害。

根據日媒《窓の杜》，最近和臭蟲（日文又稱南京蟲，南京虫）有關的話題在日本國內迅速延燒，體長5至8公分的臭蟲能夠趁夜裡在黑暗的房間吸取睡著人類的血液，導致人類皮膚搔癢難耐，一旦氣溫上升至攝氏25度以上，就會進入大量繁衍期。

報導分析臭蟲在日本現蹤的主要原因，包括自從後疫情時代感染新冠肺炎的病患減少後，來自全球各國的觀光客開始增加，而這些觀光客在前往出差地飯店辦理入住手續後，可能成為媒介，將臭蟲帶到下榻飯店，而臭蟲的繁殖力向來驚人。

▲日本網友繪製「日本床蝨地圖」，標示疑似出現床蝨災情的飯店。（圖／翻攝自Google Maps）

於是，就有日本網友透過Google我的地圖功能製作「日本臭蟲（床蝨）地圖」，標示出分布在各地疑似傳出臭蟲案例的飯店或住宿設施。

報導指出，受到全球訪日觀光客增加的影響，日本國內飯店住宿費用也跟著水漲船高，也因此許多日本人在旅行時不得不選擇價格低廉的飯店，然而這些飯店的住宿費用雖然便宜，但卻多半是管理不善、設施老舊，也因此有出現臭蟲的可能。

不過報導也提醒，地圖上所標示疑似出現臭蟲的飯店，不一定真的就有臭蟲，因為這一份資料是透過許多旅人從過去以來「口耳相傳」所整理出來的資料，不過仍具有一定可信度。