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5死滅門血案！日裔按摩師「刺死妻小後輕生」　夏威夷25年最慘

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 小田一家5口被發現陳屍家中。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國夏威夷檀香山發生25年來最大規模命案，一個5口家庭被發現陳屍家中，明顯是父親殺害妻兒後輕生，身分被爆是一名46歲亞裔按摩師，並無暴力犯罪前科，但去年開始個性大變，案發前還有鄰居聽見屋內傳出爭執的聲音。

綜合BBC及《每日郵報》等外媒，當地警方10日上午8點半接獲匿名報案電話，前往案發民宅，但因無人應門離開，不到一小時後卻又接到第二通電話，強行進入屋內發現5具遺體，其中有4人遭到刺死，包括一名女子和3個分別為17歲、12歲和10歲的子女，據信是女子丈夫刺死妻小後輕生，其死因及犯案動機仍在調查。

這是夏威夷自1999年以來最大規模殺人案，當局未公布死者身分，但鄰居透露，涉案的是一個日裔家庭，行兇的是46歲脊椎按摩師帕里斯．小田（Paris Oda），過去並無犯罪前科，但財務問題至少可追溯至2021年，一棟辦公大樓業主向他提告，要求支付3年約9萬美元租金，後來在小田同意支付5.7萬美元後和解。

帕里斯生前經營一家診所，員工戴佛斯（Cammy Divers）透露，他去年出現憂鬱傾向，變得喜怒無常且心不在焉，「他完全變了，失去笑容」，「我有點害怕跟他說話，因為他看起來真的很不開心」，就連診所病患都曾問起他的轉變。

這起事件令當地人飽受驚嚇，鄰居Hiro Izumo回憶，他們就像是個普通的家庭；另一名鄰居Aime Wakai則坦言，「這很令人憂慮，鄰居都有點害怕。通常這裡不會有太多犯罪事件，真的很安靜，大家都想安安全全的。這裡通常不會發生這種事。」

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