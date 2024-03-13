　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本SPACE ONE火箭首飛失敗！　升空6秒「爆炸解體」畫面曝

▲▼日本太空公司SPACE ONE於13日發射火箭Kairos一號機，升空不久後發生爆炸。（圖／路透）

▲日本太空公司SPACE ONE於13日發射火箭Kairos一號機，升空不久後發生爆炸。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

日本太空新創公司SPACE ONE於13日發射火箭Kairos一號機，但火箭在升空不久後發生爆炸，機身解體、碎片四射的畫面也曝光，現場沒有發現人員傷亡，爆炸原因正在調查中。

《路透社》報導，SPACE ONE挑戰成為日本第一家將衛星送入軌道的民間企業，原定於9日發射Kairos一號機，但在一艘船隻誤入限制海域後取消，延至當地13日上午11時發射，不料火箭升空6秒後爆炸，機身起火燃燒、火箭碎片四射，發射台隨後也遭波及引發火災。

Kairos一號機是一枚全長18公尺的4節固體燃料火箭，此次飛行搭載日本政府的實驗性衛星，以預防情報衛星發生離線意外時，可暫時取代目前在軌衛星的功能。

SPACE ONE在意外發生後表示，火箭在日本西部山區紀伊半島發射後，飛行被「中斷」，調查正在進行中。和歌山政府告訴記者，發射台附近沒有人員受傷，火勢也已撲滅。

總部位於東京的SPACE ONE於2018年由日本企業財團成立，包括相機大廠佳能（Canon）、發動機製造商IHI Corp、清水建設及國家支持的日本開發銀行。另外，日本最大的兩家銀行，三菱日聯銀行和瑞穗銀行也持有少數股份。

 
ET快訊
快訊／台鐵松山站死傷事故！　鐵道拉起無心跳搶救中
10歲姊醒了、妹仍重度昏迷　阿祖淚崩：很想她們
快訊／花花持毒被逮！　阿沁新東家驚嚇：不知道怎麼回事
又有受害者？與凱凱同期男嬰「屁股潰爛」　惡保母稱：大號造成
快訊／阿沁嫩妻花花持毒　遭警方逮捕
獨／「夜店大亨」夏天浩持毒被逮！家中搜出大麻
快訊／社工上銬爭議　「戒具外露」偵查隊長處分申誡1次
70社團批「社工上銬」違偵查不公開　北檢反擊了
保母求償各100萬！暴瘦10公斤近況曝　要告鳳梨、彫博
河北大爆炸「空拍照曝光」　大樓周遭「夷為平地」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不會墜落的巨石！日本6大學生搞破壞「動不了」　居民憤怒連署提告

老公婚後3個月偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」兩人悽慘結局曝

日本SPACE ONE火箭首飛失敗！　升空6秒「爆炸解體」畫面曝

研究：每周3次步行5000步「可延壽3年」！　還能降糖尿病風險

不甩國際壓力！　納坦雅胡宣布：繼續推動拉法軍事行動

周五是最後期限！南韓醫學院教授「決定是否請辭」　學生跟著休學

裝修廚房傳出喵喵聲　女發現「愛貓被封在牆裡面」崩潰踹牆救貓

川普達標！確定贏得共和黨總統提名　11月大選重演「川拜廝殺」

男大生下樓取Uber Eats突然消失　爸媽急尋9天崩潰：沒有任何線索

海地政權過渡　最糟恐見「幫派頭子占領總統府」4大重點一次看

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

不會墜落的巨石！日本6大學生搞破壞「動不了」　居民憤怒連署提告

老公婚後3個月偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」兩人悽慘結局曝

日本SPACE ONE火箭首飛失敗！　升空6秒「爆炸解體」畫面曝

研究：每周3次步行5000步「可延壽3年」！　還能降糖尿病風險

不甩國際壓力！　納坦雅胡宣布：繼續推動拉法軍事行動

周五是最後期限！南韓醫學院教授「決定是否請辭」　學生跟著休學

裝修廚房傳出喵喵聲　女發現「愛貓被封在牆裡面」崩潰踹牆救貓

川普達標！確定贏得共和黨總統提名　11月大選重演「川拜廝殺」

男大生下樓取Uber Eats突然消失　爸媽急尋9天崩潰：沒有任何線索

海地政權過渡　最糟恐見「幫派頭子占領總統府」4大重點一次看

不會墜落的巨石！日本6大學生搞破壞「動不了」　居民憤怒連署提告

台中新影城+1！廣三SOGO拚暑假前開幕　感謝祭預購今開跑

1歲男嬰遭狠保母凌虐致死！　陶晶瑩痛心開罵：責任不會只有1人擔

才過5個月！三角臉小貓「變大餅公主」　媽暖笑：有愛真的有差

北市招考400名國小正式教師　六都唯一採計代理年資

鳥山明留給粉絲的最後禮物！　《Sand Land》動畫宣布3／20上線

屏東縣麟洛鄉過溝橋基樁損壞　限3.5噸以上車輛通行

擺脫既定印象！雪芙蘭出的洗髮精一瓶難求、KISS ME有護手霜還狂銷百萬

股市情緒激昂 　外資：Q2看好美印日台

快訊／民眾闖入路線！區間車剎車不及撞擊　松山＝南港單線行車

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

一家4口集體墜樓　他電梯內吻別妻小

網美搭機穿太辣！　遭要求換裝怒嗆空姐「誰規定的」

泰性愛派對　男女狂歡「滿地保險套」

日本又一地區開徵「住宿稅」！每晚最多貴2千

女教師帶16歲學生回家性侵！還拍私照傳給他

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

日網繪「臭蟲飯店地圖」　警告勿住便宜飯店

3貼機車猛撞2死1命危　男站立掛死護欄上

美潛艦與F-22齊出　直擊台海兵推

押注聯準會6月降息　美股收高235點

1次娶2妻！男婚禮上演「3人行」甜蜜敬酒

日本人推「奶茶+龍角散」網：激似台灣手搖

更多熱門

相關新聞

NEWS小山慶一郎宣布結婚！娶回AAA正妹主唱

NEWS小山慶一郎宣布結婚！娶回AAA正妹主唱

日本知名偶像團體「NEWS」成員小山慶一郎宣布和團體「AAA」女主唱宇野實彩子結婚！兩人透過各自的經紀公司正式向外界公布喜訊，宇野實彩子特別提到，會選擇在這天公布是因為也是已故父親的冥誕，想賦予這一天新的意義。

最後通牒！韓醫學院教授15日決定是否請辭

最後通牒！韓醫學院教授15日決定是否請辭

跟著Mia C’bon直擊日韓新潮流　漫遊拉麵館及狂歡動漫商品

跟著Mia C’bon直擊日韓新潮流　漫遊拉麵館及狂歡動漫商品

日網繪「臭蟲飯店地圖」　警告勿住便宜飯店

日網繪「臭蟲飯店地圖」　警告勿住便宜飯店

石牌「創盛號」房東解套　新租客年捧近500萬進駐

石牌「創盛號」房東解套　新租客年捧近500萬進駐

關鍵字：

日韓要聞日本SPACE ONEKAIROS

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

女社工上銬一幕太衝擊！「所有社工集體創傷」

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面