日本SPACE ONE火箭首飛失敗！　升空6秒「爆炸解體」畫面曝

▲日本太空公司SPACE ONE於13日發射火箭Kairos一號機，升空不久後發生爆炸。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

日本太空新創公司SPACE ONE於13日發射火箭Kairos一號機，但火箭在升空不久後發生爆炸，機身解體、碎片四射的畫面也曝光，現場沒有發現人員傷亡，爆炸原因正在調查中。

《路透社》報導，SPACE ONE挑戰成為日本第一家將衛星送入軌道的民間企業，原定於9日發射Kairos一號機，但在一艘船隻誤入限制海域後取消，延至當地13日上午11時發射，不料火箭升空6秒後爆炸，機身起火燃燒、火箭碎片四射，發射台隨後也遭波及引發火災。

Kairos一號機是一枚全長18公尺的4節固體燃料火箭，此次飛行搭載日本政府的實驗性衛星，以預防情報衛星發生離線意外時，可暫時取代目前在軌衛星的功能。

SPACE ONE在意外發生後表示，火箭在日本西部山區紀伊半島發射後，飛行被「中斷」，調查正在進行中。和歌山政府告訴記者，發射台附近沒有人員受傷，火勢也已撲滅。

總部位於東京的SPACE ONE於2018年由日本企業財團成立，包括相機大廠佳能（Canon）、發動機製造商IHI Corp、清水建設及國家支持的日本開發銀行。另外，日本最大的兩家銀行，三菱日聯銀行和瑞穗銀行也持有少數股份。