檢警上銬挨轟獵巫　黃捷：社工不是罪人！施虐的是保母

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

男童「凱凱」（化名）遭保母虐死事件持續延燒，檢警昨搜索兒福聯盟並上銬帶回陳姓女社工，引發各界不滿。對此，民進黨立委黃捷13日表示，社工是人，不是罪人，無論有沒有過失，施虐的都是保母不是社工，在真相與責任釐清之前，三方都把社工推到前線，實在讓人看不下去。

對於男童遭保母虐死案件，檢警昨搜索兒福聯盟並帶回陳姓女社工，不過移送過程中將女社工上銬，並供媒體拍照，此舉引發超過50個民間團體不滿，認為檢警的行為「嗜血獵巫，震怒悲憤」，要求檢警說明。

對此，黃捷表示，社工是人，不是罪人，無論有沒有過失，施虐的都是保母不是社工。在真相與責任釐清之前，三方都把社工推到前線，實在讓人看不下去。

黃捷指出，首先，檢警不管正當性及比例原則，上銬讓媒體拍，把社工當女巫遊街。第二，兒盟不管基層，將社工推出來當擋箭牌。第三，雙北市府不檢討訪視制度，竟讓社工直接面對輿論壓力。黃捷認為，若基層要成為各界開刀的羔羊，願投入社福工作的人只會更少，這張社會安全網也只會更小、更脆弱。

因此，黃捷表示，目前具體可檢討的制度包括，首先，社工訪視應改隨機，才能呈現真實服務樣貌；再者，訪視過程中的兒童表意權應被充分保護，必須在隔絕與保密的空間，讓兒童與照護人分開詢問，究責是必要的，但各單位需協力解決、不再讓悲劇重演，願我們能做的更多更好。