10歲女童「下體撕裂流血」仍替父求情！她當半年社工放棄：很無力

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

北市1歲男童凱凱遭虐死案，引爆全民怒火，而對於「獵巫」陳姓女社工一事，卻也掀起論戰。民進黨新媒體中心政務副主任薛舜文就透露，曾歷經4年的社工訓練，不過踏入領域短短半年，就毅然決然離開，而原因讓人不勝唏噓，她也感性直言，「佩服畢業後持續投入社工生涯的同學們。」

此案負責訪視的陳姓女社工，昨日被依偽造文書、過失致死等罪移送；不過，她遭上銬的畫面，卻引發爭議，也讓一票同行心寒。對此，薛舜文在臉書直言，「社工往上有督導，再上還有組長或主任，再來是副總或其他長官，出事了卻讓第一線人員去上銬、面對媒體、承受刑事調查。社工當然有責任，我不否認，但究責有比例，現在輿論壓力卻似乎丟到基層員工身上。」

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▲兒福聯盟陳姓社工遭上銬。（圖／記者張君豪攝）

薛舜文透露，她有大學四年社工訓練的經驗，然而真實投入工作卻半年不到，至於讓她決定離開社工領域的原因，是發生了兩件令她難以忘懷的事。

其一，是有位10歲女童下體嚴重撕裂進急診縫合，加害者是生父，生母有智能障礙，因此女童承擔起母親角色，照顧父母和弟妹，父親也供稱，錯認女兒的角色把她當妻疼愛。

薛舜文回憶道，當時該名父親懊悔痛哭，而女童儘管下半身還流血，卻一再替父親求情，「但基於未成年，程序上還是強制執行庇護作業，而案發在新北、急診醫院也在新北，但戶籍在台北，光是分案在哪裡都耗費時間。」

她接著說道，「第二是在路上遇到我的個案，當時我並非工作時間，對方也已經不是我的案件（因為他後來被抓去關，就非我管轄了），對方說要去某處問我可否順道接送，我說好，但到目的地後才知道我是送他去拿毒品，變成車夫的角色。」

▲社工經常得面對道德衝突與各種無可奈何。（圖／翻攝自臉書／薛舜文）

薛舜文不禁感嘆，「社工能做的有限，道德衝突是日常，再想回饋世界，就算不被這些弱勢個案的無奈無助，折損了熱情，也會被昨天那張被上銬的媒體照片傷了感情，不懂自己的付出有什麼意義？」

她也強調，社會安全網要倚靠的東西很多，基層社工是最前端的一道關卡，「孩子遭到虐死，大家會痛心生氣我理解，社工有工作上的疏失可檢討，但絕非是悲劇發生後的主要問題。」