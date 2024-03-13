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虐童案社工遭上銬　衛福部：不幸事件發生原因非單一社工所致

▲▼衛福部召開記者會說明虐童案。（圖／記者張乃文攝）

▲衛福部召開記者會說明虐童案。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

男童「凱凱」（化名）遭保母虐死事件持續延燒，檢警12日搜索兒福聯盟並帶回陳姓女社工，期間替社工戴上手銬，此舉引發各界不滿。衛福部社工司指出，不幸事件的發生原因絕非單一社工個人問題所致，而社工涉及法律訴訟，所屬機關團體宜提供協助，這件事令所有人傷痛，但「廣大社工多年努力不應受個別事件抹煞。」

對於男童遭保母虐死案件，社工其中所扮演的角色及所需承擔責任尚在調查，但檢警因搜索兒福聯盟帶回陳姓女社工時，將社工上銬移送，引起社工夥伴相當大衝擊。衛福部社工司司長蘇昭如聲明，不幸事件發生原因絕非單一社工個人問題所致，且社工處理多元複雜的個人家庭或社會議題，所屬機關、團體應檢討提供第一線社工服務所需訓練、督導與支持是否足夠。

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蘇昭如提到，社工涉及法律訴訟，除配合檢調調查及司法程序，所屬機關、團體宜依社會工作師法第20條提供法律協助及後續相關支持。另外，整起事件令所有人感到傷痛憤怒，但社會工作是推動社會福利的重要一環，她指出，廣大社工夥伴秉持專業與熱忱推展各項業務，「多年的努力與貢獻不應受個別事件抹煞。」

衛福部次長李麗芬說，我們不願意針對一個事件的發生就苛責單一社工，「本部和地方政府都有責任，就制度面跟服務系統積極的檢討」盼更健全社工執業環境。

李麗芬表示，再次感謝全國近兩萬名社工夥伴們，在公私部門皆堅守自己的崗位，這樣一群專業熱忱的社工夥伴們同樣需要各界支持跟肯定，期待社工夥伴一本初衷持續在工作崗位服務。

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