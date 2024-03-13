社工被檢討…「超繁瑣工作內容」曝！全場淚破防：辛苦了

▲社工高案量、高工時、低報酬。（圖／記者劉亮亨攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市1歲多男童遭劉姓保母姊妹虐死，悲劇令國人震驚，狂罵劉姓保母、兒福聯盟之外，也質疑社工怎麼沒發現。就有網友整理工作內容，直呼社工高案量、高工時、低報酬，加上人力不足的情況下，能力真的很有限，「只能說真的是燃燒生命在工作。」看到貼文後，有人也直嘆，「身為社工的人們辛苦了。」

有網友在Dcard發文，提到政府發展長照、社會安全網很多年了，可兒虐、性侵、家暴等社會問題仍未改善，都是因為「因為政府花錢聘社工，卻要把1個社工當10個人用。」兒虐社工最少50案，家暴、早療、身障個管社工身上至少100案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

可一個社工一天能服務的個案其實非常有限，還有很多個案是「非自願性案主」，接受服務的意願和配合度低的話，社工要花費更多時間和心力去工作，「這個案量是非常驚人，也是非常、非常、非常難以負荷的。」在高案量、高工時、低報酬，加上人力不足的情況下，社工幾乎都是燃燒生命在工作。

原PO粗略列出社工的工作內容：

1.初次訪視的評估報告（裡面包括評估表格、親屬關係圖、使用的資源等等都要列進去）。

2.評估報告所延伸出的其他行政流程表格（例如：機構內部的表格、上呈的公文等）。

3.每月的家庭訪視、打電話紀錄（最少一訪，而這一訪裡面是跟整個家庭工作），還有服務對象家屬延伸出的其他問題（例如：就業問題、親子關係及教養問題等）。

4.機構評鑑（每年最少一次）、縣市政府聯繫會議、網絡單位會議、個案研討會議等等。

5.政府在計劃案內要求要達到的活動場次、效應、宣導等。

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

7.每月統計服務案件數的報表、數據分析、活動滿意度調查等。

8.機構粉絲專頁更新、做影片、成果報告等。

9.政府要求每年都要想出創新服務方案以及辦理場次。

10.活動計畫書、活動成果報告等。

洋洋灑灑列了10點後，原PO卻說，這只是社工眾多業務量中的一環，「很多時候社工為了配合服務對象的時間還得晚上加班或是假日訪視，或周末舉辦活動，這些都是家常便飯。」可花了很多時間、心力工作，做得好沒人鼓掌，一旦出事卻馬上被揪出來謾罵。

他表示，社工養成很不容易，除了學習專業知識，更需要大量實務經驗，過程中的磨難都可能造成社工流失，「隨著社工流失，最後受苦的還是個案，在不斷轉換社工的過程中，即時獲取服務的機會也一點一滴流逝。」

這幾天看到輿論，有人連社工、志工都分不清，也不知道什麼收出養程序，就只是敲敲鍵盤，自以為是社福專家，「把社工的專業和尊嚴丟在地上踐踏，真的讓許多社工心灰意冷。」他直呼，對社工而言，手上的每個個案都是生命，「假如一個社工要背負100個個案，那麼就等同於背負100條性命，沒有人會拿性命開玩笑，沒有社工會希望自己手上的個案出事情。」

他指出，「社工總是想跟人站在一起，發生了事情卻沒人想跟社工站在一起」，這對於所有站在第一線默默為社會付出的社工來說，是最深沉、最說不出的痛苦。最後，他希望社會制度能更被完善、更加健全，有好的社工，才會有好的服務品質，才會有完整的社會安全網。

看到貼文後，網友們也深深感嘆，「每年3月的第3個星期二是世界國際社工日，今天諷刺的成為台灣社工創傷日」、「希望社工不再是任何社會事件的擋箭牌」、「了解你們背後所在做的一切，真的能感受到這個行業的各種不合理，希望一點鼓勵能夠讓你們感受到溫暖，至少我並不希望『社工』本身遭到指責。」