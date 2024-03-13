轟虐童案地方政府卸責　吳沛憶喊話中央：與雙北合作勿互踢皮球

▲民進黨立委吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹虐死，民進黨立委吳沛憶表示，不僅兒盟高層開記者會要社工面對，隻字未提機構本身的督導責任，連地方政府也在急忙卸責、互踢皮球，一堆官員都忙著把責任推給基層。吳沛憶說，這幾天她持續在向衛福部、北市府瞭解案件過程及制度檢討，也一再向衛福部表明，要盡全力和雙北政府合作，中央也要負起責任，絕不能互踢皮球。

吳沛憶今日在臉書發文表示，虐童案有多令人心碎，中央、地方政府、兒盟高層就要有多用力來檢討，真誠的檢討，不是把責任推給社工一個人扛。社工是社會安全網的第一線，背後有督導、主管、兒盟高層，更後面還有台北市府跟衛福部，一層層的編織起這張網。

吳沛憶指出，受虐兒童是由兒盟交給保母，對保母的評估以及訪視制度的設計，兒盟當然要負起責任。但兒盟高層卻開記者會要社工面對，隻字未提機構本身的督導責任，這是對公關危機的切割處置，不是負責的檢討態度。

「遺憾的是，連地方政府也在急忙卸責、互踢皮球，一堆官員都忙著把責任推給基層。」吳沛憶說，這案是新北市的孩子，但在台北市接受出養服務，雙北的社會局都沒有派社工持續追蹤。在雙北銜接業務的時候，這個孩子被丟下了，這都不是單單一位基層社工可以承擔起來的事。

因此，吳沛憶透露，這幾天她持續在向衛福部、北市府了解案件過程及制度檢討，也一再向衛福部表明，「我們要盡全力和雙北政府合作，中央也要負起責任，絕不能互踢皮球。」