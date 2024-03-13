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「女社工上銬」被眾人罵爆！律師解釋：有疏失就可能涉刑責啊

▲▼社工遭警方上銬。（圖／記者黃彥傑攝）

▲社工遭警方上銬。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市1歲多男童遭劉姓保母姊妹虐死，負責訪視的陳姓女社工也被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送，掀起大眾議論，就有網友認為，女社工感覺是被踢皮球的替罪羊。巴毛律師（陳宇安）就在粉專直呼，「現在不應詆毀社工，但急著幫他喊冤會不會也太著急了一點？」也解釋社工為何被上銬送辦。

陳宇安今（13）日在粉絲專頁「巴毛律師混酥團」發文，「現在不應詆毀社工，但急著幫他喊冤會不會也太著急了一點？」因為如果社工在整個環節裡面有疏失，確實有可能涉及刑責，「不是說個案很多、很忙、很辛苦就理所當然欸！」

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巴毛律師之後又發文，提到社工被依過失致死送辦，可能很多人覺得社工不是兇手，為何要上銬送辦，他就以另一案件說明，「大家記得好幾年前，有一個內湖托兒所保母悶死小孩的案件嗎？」

該案件中，同教室的保母、托兒所的主任跟負責人也都以過失致死送辦，「他們都不是『殺人兇手』，但都被認為在整個過程中有疏失，導致幼兒死亡而起訴。」

在一審的時候，法院認定主任監督不周，認為有過失。同教室保母也有過失未注意到幼兒狀況，而被判有期徒刑；二審的時候主任才被認定「沒有過失」 而無罪。

「簡單來說，在整個環節中，即使不是直接致小孩於死的人，如果有過失導致小孩死亡，也有可能構成過失致死。」因此，巴毛律師直呼，「不要再講什麼『有疏失但又不是兇手，怎麼可以被抓』這種奇怪的話了。」

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