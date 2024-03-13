女社工「雙手上銬」移送！輿論轟獵巫作秀　警回應：依法使用戒具

▲兒福聯盟陳姓女社工移送時雙手遭上銬，警方挨批是「作秀」。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市1歲男童凱凱（化名）去年12月遭劉姓保母姊妹虐死，負責訪視的陳姓女社工12日遭依依偽造文書、過失致死等罪移送，且雙手還上銬，引發輿論質疑「獵巫」、「作秀」。對此，台北市警局則回應是「依法使用戒具」，將再精進相關執行作為。

檢方調查，凱凱因家庭功能不彰，由兒福聯盟於2023年9月仲介找上合作劉姓保母暫時安置，未料僅短短3個月後，凱凱就遭虐待死亡。案發後涉案的劉姓保母姊妹雙雙遭羈押禁見，而負責本案的陳姓女社工則遭質疑包庇，12日被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送，複訊後裁定30萬元交保候傳。

而女社工遭上銬一幕太過衝擊，引發外界輿論熱議，不但遭社工社團發文稱「集體創傷」，外科醫師杜承哲也抨擊「不敢找主管機關出來打球，銬一個社工，作秀給全國看，公然違反《警察職權執行法》，算什麼英雄好漢？可恥！未來恐怕寒蟬效應，誰還敢當社工？」

對此，台北市警局稍早回應，12日受台北地檢署指揮，持該署檢察官所核發拘票，至兒福聯盟拘提陳姓社工到案說明，並解送北檢複訊，依法執行職務，尚無不當；此外，警方強調，「本分局依法使用戒具，並要求被拘提人戴帽及配戴口罩，確保相關人員安全及維護當事人名譽、隱私，對於解送過程曝露戒具部分，本分局將再精進相關執行作為，以確保正確使用戒具並兼顧當事人權益。」