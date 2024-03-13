兒盟董事長「1句話」勸女社工！同行炸鍋了　網轟：完全沒擔當

記者周亭瑋／綜合報導

北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹虐死，引起全民公憤，兒盟與負責訪視的陳姓女社工也被炎上。昨日，兒福聯盟大陣仗開記者會說明此事並道歉，結果再度點燃戰火，其中兒盟董事長林志嘉要女社工「勇敢面對」的一番話，也被做成哏圖狂傳，不少網友大罵，「真的完全沒擔當！」

▲陳女（白色外套者）交保後一路啜泣離開。（圖／記者呂佳賢攝）

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兒福聯盟董事長林志嘉昨在記者會上表示，針對外界近來的所有質疑與批評都心存感激，而沒有阻止這件事情的發生，就是他們的錯，該名社工也內疚不已，「但請她勇敢面對司法，配合檢警調查。」

一席話讓眾人難以接受，就有網友難過表示，「一個大聯盟對待社工是如此輕視，史上第一例社工被搜索帶回，讓社工獨自面對這麼冷酷的搜索、訊問，沒有律師陪同，沒有督導陪伴，沒有任何單位的人在她訊問的過程中伸出援手，沒有人為她遮蔽手銬、阻擋鏡頭的拍攝，她孤單地面對一切。」

▲兒盟董事長出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

她直言，「社工訪視紀錄完成後，難道沒有經過督導批示、沒有長官的決行？過程當中沒有人發現異狀，一出事就全是一個小小社工的責任？還自以為正義地『鼓勵』她面對司法？」

對此，網友們也炸鍋，紛紛回應「直接被推出去擋子彈」、「全國社工替代性創傷日」、「彷彿一切沒有兒盟的事，高層說了單位責無旁貸，社工被查的時候也不見他們在哪...可憐哪」、「上銬的畫面真的是很衝擊，所有的社工價值好像在那一瞬間毀滅了」、「兒盟真的完全沒擔當欸！這一晚真的仿佛我們都一起被上銬了」。

另外，台北市社會工作人員職業工會昨也發出聲明，質疑警方上銬社工是否具正當性與符合比例原則，也希望媒體自律保障社工當事人隱私，並要求兒盟董事長不要把責任全丟到社工身上，「所有責任不應該都由本案社工一人承擔。」