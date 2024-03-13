兒盟資產45.9億！館長6年前「曾捐30萬」怒轟　還有人勸三思

▲館長開批兒福聯盟。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

1歲多小男童遭施虐致死一案震驚國人，「館長」陳之漢12日晚間開直播時，語氣沉重又不解，「這麼小的一個人，不要說今天他是人類，就算是貓、狗、動物，我們也不會這樣去凌虐」，直呼保母誇張之外，也開批兒福聯盟。

館長在直播中表示，之前就知道社工很辛苦，薪水才領3萬多塊，所以經常捐款給兒少團體，還翻出過去捐款紀錄。如今看到兒福聯盟有45.9億資產，加上有些「慈善團體」給他不好的觀感，他坦言這兩三年漸漸不想再捐，寧願私下支援來求助的單位。

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館長就指出，45.9億元資產真的很多，連大公司、上市櫃公司的市值都不一定這麼高，「說實在話啦！這麼高金額的公司，你一個兒福請的人喔…一個人給五萬六萬都給得起。」

館長還找到2018年曾發文，說自己有工商收入，會拿出30萬捐給兒福聯盟，幫助小朋友及被拋棄送養的孩子，發現當時就有粉絲留言，提醒「（捐）此團體我建議再三思一下，最好確認一下他們怎麼用這筆錢。」當時一心想幫助小朋友，館長仍捐出善款，「如今回頭看，（勸不要捐款）都是真的。」

隔一年還有粉絲跑去該篇貼文留言，「你捐的錢，有部分被聯盟拿去買辦公大樓了…」，令館長氣飆國罵，認為兒福聯盟拿了民眾數十億辛苦錢，卻不負責任、失職。