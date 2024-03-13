保母虐童「不應全怪社工」！學者點出系統性問題：機構要督導把關

▲學者認為，虐兒致死案是系統性問題，不能全由社工一個人扛責。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許敏溶／台北報導

1歲男嬰遭保母凌虐致死案震驚社會，負責的女社工昨（13日）遭上銬畫面更引發熱議。文大社福系副教授許碧純指出，此案不應該由社工師一個單獨扛下責任，「這是系統性問題」，包括兒盟的管理與查核監督、保母遴聘與重新檢視機制，甚至學校課程設計都要調整，因為包括大學課程並未教導學生，在從事社工時可能面臨的法律問題。

文大社會福利系副教授許碧純表示，身為兩個孩子的媽媽，看到男嬰遭劉姓保母凌虐致死個案，「讓人難過與不捨」，除了劉姓保母外，外界似乎將矛頭指向負責此案的女社工，但「此案不是一個人的問題」，不應該由社工師單獨扛責，而是整個系統性的問題。

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許碧純指出，像是兒福聯盟安排劉姓保母照顧男嬰，為何事前兒盟沒發現劉姓保母有問題，以及兒盟對機構下的保母，是否有定期進行檢核；而女社工在這次事件是要負責，但社工訪視只能督促保母善盡照顧責任，保母也可能刻意隱瞞，這時候就要提高訪視的次數；同樣的，女社工的上一級或更上級的長官，也要盡到層層督導與把關責任，這也是需要一併檢討，而不是都把責任推給這位女社工。

此外，許碧純也坦言，現有大學的社工或社福相關系所，幾乎都沒開設相關課程，教導學生未來從事社工時，可能面對的法律問題，故大學課程應該重新規劃與開設相關法律課程，讓學生在校內就做好準備，避免憾事再發生。