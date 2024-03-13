「女社工嚇都嚇死了！」　林智群質疑：為何要上銬？

▲女社工遭上銬移送。（圖／記者黃彥傑攝）



記者朱祖儀／綜合報導

台北市一名1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母虐待致死，負責訪視的陳姓女社工也被依偽造文書、過失致死等罪移送，但引起兩派討論。律師林智群就說，事發當時社工應該嚇都嚇死了，「為什麼要上銬？我不懂」，面對其他棄保逃亡的巨賈，也不見警方有這種陣仗，「警察上銬的標準，真的讓人搞不懂」。

林智群在臉書發文表示，社工是社會防護網的最後一層，但如果沒有順利接住個案，「只有社工應該負責嗎？」他認為社工應該嚇都嚇死了，「為什麼要上銬？我不懂」，更提到某些棄保逃亡的巨賈，像是潛逃海外的朱國榮，「警察有這麼大張旗鼓幫他上銬過嗎？警察上銬的標準，真的讓人搞不懂。」

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針對女社工遭上銬移送一事，胸腔外科醫師杜承哲也說，「不敢找主管機關出來打球，銬一個社工，作秀給全國看，公然違反《警察職權執行法》，算什麼英雄好漢？」更痛批警方可恥，未來恐怕會有寒蟬效應，「誰還敢當社工？」他也說警方得依法使用手銬等戒具，但前提是對方拒捕、襲警等，「這位社工有嗎？」

據悉，陳姓女社工手上有10個孩童個案，此事曝光後曾以證人身分出庭，12日被二度約談，檢警調查後認為訪視報告與實際狀況有落差，以偽造文書、過失致死等罪將她列為被告，警方隨即拘提陳女到案。台北市地檢署檢方12日晚間複訊後，諭令陳姓女社工30萬元交保候傳。

▼女社工30萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

