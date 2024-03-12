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社會 社會焦點 保障人權

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭看不下去偷錄！戳破「自摔」謊言

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

▲劉姓保母(左)和妹妹辯稱1歲男童凱凱是自己摔倒，外籍看拿出錄影畫面證明凱凱是遭虐死。（圖／翻攝自臉書）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

台北1對劉姓保母姊妹，涉嫌凌虐1歲大男童凱凱(化名)，導致凱凱額頭骨凹陷、臀部變形，長達3個月的施暴行為，負責照顧劉家老父親的外籍看護不忍心又不敢聲張，偷偷錄下影片，後來劉父過世，外籍看護與劉家解除雇傭關係後，將影片提供給檢警當證據，徹底打臉劉姓保母辯稱凱凱傷勢是自摔自撞的謊言。

2023年9月間，等待收養的凱凱被送到兒童福利聯盟簽約的劉姓保母家中，劉姓保母每個月可領3萬元津貼，她卻和同樣是兒盟保母的妹妹聊到，其他私接的社區托育孩子爸媽都會去找她們「巴結」，凱凱沒有爸媽來「巴結」，「要不是為了孫中山(百元鈔)上，真不想看到他(指凱凱)」。

當時劉家聘僱1名外籍看護照顧年邁父親，外籍看護和凱凱一樣都住在劉家，經常目睹凱凱遭虐待，只能吃杯裝的廚餘，白天被綁在椅子旁罰站，有時被要求站在水桶裡面，晚上則是雙手反綁成木乃伊睡覺。

▲▼ 惡保母姊妹虐死1歲男童，照片鋪剛。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲1歲童凱凱疑遭凌虐3個月後死亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

年幼的凱凱只要稍有抗拒或哭鬧表現不耐，劉姓保母姊妹就出手毆打或用「愛的小手」懲罰，姊妹倆還常拍照分享凱凱受虐情形，稱不要讓凱凱過太好，外籍看護看了心驚，決定用手機錄下凱凱受苦的畫面。

2023年12月24日，凱凱因為突然呼吸不順，劉姓保母急救後送萬芳醫院最終宣告不治，醫院查看凱凱全身傷勢，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，通報兒少保護事件，檢察官會同法醫相驗後，認定是人為傷害，屬於他殺案件。

但劉姓保母堅持沒有動手，聲稱凱凱的傷勢都是自己摔倒、磨牙，會送醫急救是因為凱凱噎奶嗆到，當時外籍看護面對辦案人員訊問，沒敢第一時間說出真相。

直到1月間，劉老父親病逝，外籍看護和劉家的雇傭關係結束了，才拿出當初偷拍的影片，述說凱凱生前最後3個月的悲慘命運，檢察官因此將劉姓保母聲押禁見獲准，後續檢警再次傳訊劉女妹妹時，赫然發現劉女妹妹竟然正與其他家人勾串製造凱凱摔倒的說詞，2月間再將劉女妹妹聲押禁見獲准。

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