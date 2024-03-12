「卡薩姆旅」副手傳被炸死！以哈雙方確認中　恐是加薩陣亡最高階

▲哈瑪斯「卡薩姆旅」的二把手伊薩傳已被以軍炸死。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

加薩戰事越演越烈，不過以色列國防軍（IDF）卻指出，軍方疑似在11日的空襲中，炸死了哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」的二把手伊薩（Marwan Issa），目前以軍和哈瑪斯雙方都在核實伊薩的死訊。

據路透社報導，伊薩作為卡薩姆旅的第二號軍事領導人，據傳一直躲在加沙中部的一個難民營中。IDF發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，軍方在取得伊薩藏匿位置的情報後，9日晚間對加薩中部的努塞拉特營地（Al-Nusseirat）發動了襲擊行動，造成至少5名巴勒斯坦人喪命。

如今，有消息傳出，5名死亡人員中可能也包括了伊薩，而以色列與哈瑪斯雙方目前都在試圖確定相關消息是否屬實。一名巴勒斯坦消息人士指出，以色列確實攻擊了伊薩的藏身之處，但他無法證實伊薩是否真的已死。

IDF reveals video of airstrike that targeted Marwan Issa (Abu Baraa), given the extent of the damage, and the fact that he was in a tunnel, even Hamas will not be able to easily reach his corpse . pic.twitter.com/yX5aVwFKO6 — Ph.Gritti (@Philipp27960841) March 11, 2024

伊薩因擅長避開以色列的雷達跟蹤，而有著「影子人」（Shadow Man）的稱號。作為卡薩姆旅的副領導人，外界相信，他有份參與了去年10月7日襲擊以色列的策劃，而他據信也是從那時開始，成為哈瑪斯軍事行動的指揮。

報導稱，如果伊薩真的在9日的空襲中不幸喪命，那他將成為以哈戰事開打5個月以來，哈瑪斯被殺死的最高級別成員，而這也將導致膠著的加薩停火談判前景越發暗淡。

巴勒斯坦衛生官員表示，談判人員原本希望在11日開始的齋戒月停止敵對行動，但以色列卻在齋戒的第一天對加薩城和南部城市汗尤尼斯發動空襲，造成18人死亡、多人受傷。

以軍則聲稱，他們在加薩中部擊斃了哈瑪斯15名槍手，並在汗尤尼斯一個坐落於住宅區的哈瑪斯據點，摛獲數名特工、繳獲武器，同時還發現了用作武器製造工場的地道。