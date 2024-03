「卡薩姆旅」副手傳被炸死！以哈雙方確認中　恐是加薩陣亡最高階

▲哈瑪斯「卡薩姆旅」的二把手伊薩傳已被以軍炸死。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

加薩戰事越演越烈,不過以色列國防軍(IDF)卻指出,軍方疑似在11日的空襲中,炸死了哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」的二把手伊薩(Marwan Issa),目前以軍和哈瑪斯雙方都在核實伊薩的死訊。

據路透社報導,伊薩作為卡薩姆旅的第二號軍事領導人,據傳一直躲在加沙中部的一個難民營中。IDF發言人哈加里(Daniel Hagari)表示,軍方在取得伊薩藏匿位置的情報後,9日晚間對加薩中部的努塞拉特營地(Al-Nusseirat)發動了襲擊行動,造成至少5名巴勒斯坦人喪命。

如今,有消息傳出,5名死亡人員中可能也包括了伊薩,而以色列與哈瑪斯雙方目前都在試圖確定相關消息是否屬實。一名巴勒斯坦消息人士指出,以色列確實攻擊了伊薩的藏身之處,但他無法證實伊薩是否真的已死。

IDF reveals video of airstrike that targeted Marwan Issa (Abu Baraa), given the extent of the damage, and the fact that he was in a tunnel, even Hamas will not be able to easily reach his corpse . pic.twitter.com/yX5aVwFKO6