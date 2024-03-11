北韓偵察衛星穩定繞行地球　能控制衛星拍攝日本、南韓上空

▲北韓去年11月21日晚間10時50分從西海衛星發射場，發射運載火箭「千里馬-1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）自從強化與俄羅斯的合作關係後，去年11月21日晚間透過運載火箭發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」，宣稱將衛星送上預定軌道，並拍攝美國、日本、南韓多處軍事要地。日媒邀請專家從美國所公開的數據做分析，該顆衛星仍穩定地繞著地球運轉，懷疑該顆衛星可能從北韓接獲指令，目前日本政府全面把握動向。

根據日媒《讀賣新聞》，美國太空司令部衛星追蹤系統Space-Track的網站上公開每顆衛星（包含太空垃圾）的每日動向追蹤和軌道數據，其中便包含了北韓去年11月發射的軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」，因此日本太空工學專家應邀從去年11月至今年3月初調閱相關數據，釐清該顆北韓衛星的繞行軌道和平均高度。

結果發現，該顆衛星發射升空後的平均高度是地面以上502公里，並以緩慢的速度下降，懷疑是受到太空中殘存的空氣抵抗等影響，今年2月初上升時的平均高度比前項數據高4公里，而發射升空後幾乎在同一條軌道上繞行。

日本防衛大臣木原稔去年11月時針對該顆北韓衛星分析，認同該顆衛星的確正繞著地球旋轉，「（該衛星）繞著預定的軌道旋轉，不過至於是否正順利履行其任務，仍需要審慎分析。」

另一位要求匿名處理的專家表示，「從衛星高度在短時間內發生劇烈變化上來看，我認為必須研判該顆衛星正從地面接獲指令，進行人為性的軌道修正」；至於多名日本政府關係人士更坦言，「我方判斷，該顆衛星仍在北韓的控制之下。」

從此次的分析上來看，該顆北韓衛星曾經通過駐日美軍位於日本山口縣岩國市的岩國基地、位於日本靜岡縣濱松市的航空自衛隊濱松基地、位於神奈川縣橫須賀市的美軍橫須賀基地、位於北海道千歲市的航空自衛隊千歲基地、位於南韓南部且有軍港設施的釜山。

而衛星平均每5天就能夠有一次拍攝地球上同一處地點。

不過報導也指出，由於北韓尚未對外公開衛星拍攝影像，因此即便北韓聲稱透過衛星成功拍攝停泊在釜山的美軍核動力航空母艦、關島安德森空軍基地，也無法經由第三方管道證實，且衛星攝影能力（包括解析度等表現）始終成謎，推測北韓可在這一方面獲得俄羅斯的協助，因此日本政府研擬儘速攜手美國、南韓進行分析。

據悉，南韓國防部長申源湜2月26日曾向現場記者透露，他認為北韓軍事偵察衛星雖然繞行軌道運轉，但其實沒有執行偵察衛星必須負責執行的任務。

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