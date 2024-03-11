俄軍新型「滑翔炸彈」！加裝機翼炸出15m彈坑　重創烏軍前線

▲圖為巴赫姆特先前的空拍照。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭還在打，俄羅斯如今開始使用新型導引滑翔炸彈FAB-1500，可由戰機在超出烏克蘭防空系統範圍的地方發射，藉著導引系統與彈出式機翼飛向打擊目標，讓俄軍重創烏軍，使得戰場局勢出現變化。

CNN報導，俄羅斯新型導引滑翔炸彈FAB-1500是以蘇聯時期武器改造，重約1.5噸，有導引系統及彈出式機翼，是種可以造成15公尺寬彈坑的滑翔炸彈，且可由戰機從60公里至70公里外的距離發射，超出烏克蘭許多防空系統射程。

這款新型導引滑翔炸彈FAB-1500最近被用在頓內茨克地區戰場，包括熱力發電廠、工廠等烏軍調度的地方。專家特雷維希克（Joseph Trevithick）認為，這為俄羅斯多種戰術飛機提供新的、更具破壞性的打擊選擇，也有助於飛行員遠離敵方防禦系統。

烏克蘭第46獨立航空機動旅一名士兵向CNN透露，過去只遭受砲彈攻擊，但如今俄軍攻勢更加猛烈，開始使用空中武器，尤其是FAB-1500，「它造成的損害非常重，即便人員成功倖存，也會有腦震盪」，影響烏軍士氣，「FAB-1500簡直就是地獄」。

FAB-1500是蘇聯時代威力最大的一種啞彈，莫斯科附近一間工廠正進行改造，把這種炸彈變成廉價且威力強大的飛彈。