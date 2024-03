俄軍新型「滑翔炸彈」！加裝機翼炸出15m彈坑　重創烏軍前線

▲圖為巴赫姆特先前的空拍照。(示意圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合報導

俄烏戰爭還在打,俄羅斯如今開始使用新型導引滑翔炸彈FAB-1500,可由戰機在超出烏克蘭防空系統範圍的地方發射,藉著導引系統與彈出式機翼飛向打擊目標,讓俄軍重創烏軍,使得戰場局勢出現變化。

CNN報導,俄羅斯新型導引滑翔炸彈FAB-1500是以蘇聯時期武器改造,重約1.5噸,有導引系統及彈出式機翼,是種可以造成15公尺寬彈坑的滑翔炸彈,且可由戰機從60公里至70公里外的距離發射,超出烏克蘭許多防空系統射程。

