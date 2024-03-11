台灣是地球最危險地方？CNN主持人驚曝「變更危險了」：大戰注定爆發

▲CNN主持人札卡利亞認為，在美中對抗下，台灣如今已變得更加危險。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國CNN在10日播出特別報導「台灣：未竟之業」（Taiwan：Unfinished Business），探討美中與台海的複雜歷史和當前的緊張事態。主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）直言，這個世上最危險地方如今已變得更加危險，而台灣議題是美中關係的核心，容不得霸道言詞和挑釁行為，而3方也應持續對話，以避免誤解和誤判。

Is the Taiwan Strait the "most dangerous place on Earth," as The Economist put it?



Yes, and it has only gotten more dangerous.



On Sunday @ 8pm ET & PT, my latest @CNN special report, "Taiwan: Unfinished Business," examines the island, its history & the risk of superpower war. pic.twitter.com/ziNgf3a4D0 — Fareed Zakaria (@FareedZakaria) March 9, 2024

札卡利亞指出，《經濟學人》曾在數年前宣稱，擁有2400萬人口的台灣是「地球上最危險的地方」。《經濟學人》給出的理由相當充分，認為台灣是一個最近才開始變強的小島，卻面臨著中美之間不斷擴大的地緣政治競爭，讓台灣的危機感更加強烈。

札卡利亞引述哈佛大學國際安全學者埃里森（Graham Allison）表示，飛速崛起的中國，在面對擁有主導地位的美國時，「注定會爆發一場大戰」，不過札卡利亞對2國是否真的會開戰持懷疑態度，因為美中雖然在地緣政治上相互競爭，但在經濟上卻緊密相連。

▲札卡利亞表示，美中雖在地緣政治上競爭激烈，但2國的貿易往來卻十分緊密，2國一旦開戰勢必會引發後果。（圖／路透）

札卡利亞舉例，美中2國每隔幾天就有高達50億美元的龐大貿易額，雖然近年來關稅和貿易限制有所增加，但這種相互依存的經濟往來並未大幅下降。這種複雜的經濟聯繫使得2國雖然可能在地緣政治上對抗，但也不得不謹慎處理敏感問題。

此外，中國似乎不是一個想要推翻國際體系、向世界展示有別於美國的意識形態的「革命國家」。這種冷戰時期的意識形態競爭如今早已不復存在，但有一點可以肯定的是，同樣擁有龐大武器庫的中美2國，在阻止全面戰爭爆發上，同樣存在核威懾的能力。

▲札卡利亞認為，台灣問題依舊是美中關係的核心。（圖／路透）

然而，台灣問題依舊是美中關係的核心。中國一直主張台灣是其領土的一部分，但美國卻認為中國侵略台灣是不可接受的行為，在接受中國對台灣主權要求之時，也不斷警告中方不可使用脅迫手段，還持續表達對台灣的支持。

札卡利亞表示，如今的台灣已發展成一個充滿活力的民主國家，其政治體制和文化和中國形成了明顯對比，而台灣人對中國統一的抵觸情緒也逐漸增強，近年來越發堅定主張維持現狀。

札卡利亞指出，近期的總統選舉中，雖然民進黨贏得了第3個任期，但得票率卻只有40%，顯示多數台灣人傾向於維持現有狀態，而中美雙方也應該意識到，他們在處理台灣問題時，應該傾向於管理，而非解決問題。在這樣的情況下，美中台沒有任何挑釁言語或行動的空間，因此3方應不斷對話，以免誤判發生。