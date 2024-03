台灣是地球最危險地方？CNN主持人驚曝「變更危險了」：大戰注定爆發

▲CNN主持人札卡利亞認為,在美中對抗下,台灣如今已變得更加危險。(組圖/達志影像/美聯社、翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國CNN在10日播出特別報導「台灣:未竟之業」(Taiwan:Unfinished Business),探討美中與台海的複雜歷史和當前的緊張事態。主持人札卡利亞(Fareed Zakaria)直言,這個世上最危險地方如今已變得更加危險,而台灣議題是美中關係的核心,容不得霸道言詞和挑釁行為,而3方也應持續對話,以避免誤解和誤判。

Is the Taiwan Strait the "most dangerous place on Earth," as The Economist put it?



Yes, and it has only gotten more dangerous.



On Sunday @ 8pm ET & PT, my latest @CNN special report, "Taiwan: Unfinished Business," examines the island, its history & the risk of superpower war. pic.twitter.com/ziNgf3a4D0