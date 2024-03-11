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黑海艦隊一直被轟！俄軍受不了臨陣換將　海軍總司令傳被拔官

▲▼俄羅斯在黑海艦隊遇襲後臨陣換將，拔去了葉夫梅諾夫（左）的海軍總司令一職，交由莫伊謝耶夫（右）接替。（圖／翻攝自X）

▲俄軍在黑海艦隊遇襲後臨陣換將，拔去了葉夫梅諾夫（左）的海軍總司令一職，交由莫伊謝耶夫（右）接替。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄烏戰爭開打2年戰火仍未平息，俄羅斯黑海艦隊最近又頻遭烏軍襲擊，引發俄國高層不滿。據悉，俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）最近已被解職，而他的職位將由北方艦隊司令莫伊謝耶夫（Aleksandr Moiseyev）接替。

據《烏克蘭國家新聞》報導，烏克蘭最近突襲俄羅斯黑海艦隊的行動相當順利，海軍發言人普萊滕丘克（Dmytro Pletenchuk）9日指出，烏軍至今已摧毀了俄羅斯27艘艦艇，其中包括潛水艇、大型登陸艇、飛彈艇等重要軍艦。

俄羅斯媒體引述知情人士指出，俄羅斯海軍在戰爭中遲遲無法擊敗規模較小的烏克蘭海軍，加上黑海艦隊近期又頻頻失利，令俄國高層非常不滿，拔去了葉夫梅諾夫已擔任5年左右的海軍總司令一職，交由北方艦隊司令莫伊謝耶夫接替。

與克里姆林宮有聯繫的俄媒《消息報》和聖彼得堡媒體Fontanka都援引了不具名消息來源指出，駐聖彼得堡的俄羅斯海軍高層發生了人事變動，但俄羅斯國防部與克宮至今尚未對此發表任何評論。目前，國防部官網仍顯示葉夫梅諾夫是海軍總司令，但消息透露，莫伊謝耶夫的人事命令「已傳達給人事部」。

英國《獨立報》指出，這是俄羅斯總統普丁自2022年2月入侵烏克蘭以來，第4次更換俄軍在烏克蘭的軍事指揮官。新上任的莫伊謝耶夫過去曾在蘇聯接受潛艦兵訓練。1998年，他指揮的核動力潛艦將首顆商業微型衛星發射到太空，對俄軍貢獻良多。

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