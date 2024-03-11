免塞車！　清明掃墓桃園5條免費專車提供服務

▲桃園在各公墓、納骨塔或生命紀念園區等地區，提供5條免費掃墓專車。（資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清明節將至，因應清明掃墓可能帶來人潮聚集、塞車等問題，桃園市政府於楊梅、蘆竹、八德、龜山區提供清明掃墓接駁專車，免費接送掃墓民眾往返墓區，透過前三個星期的周末假日彈性運用，以分散掃墓人潮。減少民眾使用私人運具，歡迎掃墓民眾多加利用。

▲掃墓專車5條路線。（圖／交通局提供）

市府交通局11日表示，桃園市政府今年推出的掃墓專車有5條路線，分別為： 1.蘆竹區：

(1)路線1：機捷山鼻站-山外路-興化路口-蘆竹生命紀念園區。

路線2：山外路-興化路口-蘆竹生命紀念園區。

(2)乘車方式：專用站牌停靠。

(3)行駛期間：113年3月16-17日、23-24日、30-31日、

4月4日，共7天，上午7時至下午2時。

2.八德區：

(1)路線：陸軍基地勤務廠側門-八德大安公墓牌樓前。

(2)乘車方式：專用站牌停靠。

(3)行駛期間：113年3月23-24日、30-31日，共4天，

上午7時至中午12時。

3.楊梅區：

(1)路線：中山南路800巷口-楊梅生命紀念園區。

(2)乘車方式：隨招隨停。

(3)行駛期間：113年3月30日，上午7時至中午12時。

4.龜山區：

(1)路線：樂善寺停車場-納骨塔-清潔隊大埔轉運站-華亞三路-樂善寺停車場。

(2)乘車方式：隨招隨停。

(3)行駛期間：113年3月31日，上午7時至中午12時。