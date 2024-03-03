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桃園交通局改善車流回堵見效　八德轉運站通勤運量兩週增一成

▲八德轉運站通勤運量兩週增一成

▲103路線調整示意圖。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局3日表示，八德轉運站自2月19營運迄今已滿兩周，雖首日短暫出現車流回堵現象，經交通局即時調整號誌秒數、車輛停靠動線，順利解決和強路壅塞問題；同時實施公車重複路段整併、班次加密、開放站位及加開循環線等措施，減少民眾上不了車或塞車問題，立位轉乘時間較先前節省約20分鐘。

市府交通局說，為滿足跨區、跨縣市移動交通需求，目前正辦理103路線調整進駐八德轉運站，讓轉運站路線服務範圍觸及至桃園車站周邊。另外交通局經洽談恩主公醫院表示有意願調整該院醫療交通車八德線、八德北線增停轉運站，未來八德區市民就近可利用交通車至恩主公醫院問看診。

▲八德轉運站通勤運量兩週增一成

▲恩主公醫院八德線路線調整示意圖。（圖／交通局提供）

八德轉運站現階段以往返永寧捷運站之市區公車路線整併為主，提供八德區到永寧捷運站之公車路廊幹線化服務，未來將再依市民醫療、重要運輸場站(如桃園車站、高鐵桃園站、桃園機場捷運場站)、跨縣市及市境內跨行政區移動等交通需求，研議既有市區路線增停八德轉運站或新闢轉運站公車服務路線，強化八德轉運站之樞紐轉運功能。

根據交通局統計，截至2月29為止，往返永寧捷運站的713、715、717及716等路線運量約增加一成，民眾使用公車轉乘意願明顯提升，足見轉運站效益逐漸發揮，未來將持續觀察營運情況，滾動檢討相關措施，並依市民需求調整或加開公車路線，持續強化八德轉運站服務量能，提供給市民更友善、更完整、更便捷的通勤環境。

交通局強調，轉運站啟用帶來效益有：1. 713、715、716、717公車班次加密服務。2. 713、715、716、717公車運量增長。3. 公共運輸時間成本節省及立位轉乘便利。而因應轉運站啟用之周邊交通改善情形，包括：1.營運首日派員觀察車流並即時調整號誌。2.轉運站機車停車場動線調整及與客運車輛號誌時相整併。3. 調整車輛停靠轉運站模式。4. 加開175循環線班次。

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