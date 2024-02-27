LINE「18款免費貼圖」限時下載！可愛小恐龍、超實用Q萌日常

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（27）日上架2組全新免費貼圖，包括小喵WE和小心臟，都是超Q、超實用的日常用語；另外，還有16組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

【本日新上架貼圖】

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小三美日×小喵WE 超實用Q萌日常｜下載請點

下載期限：2024年3月28日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE TV × 小心臟｜下載請點

下載期限：2024年3月27日

下載條件：觀看指定影片5分鐘，活動前請詳閱活動辦法並更新LINE TV APP至最新版本。

使用效期：90天

【隱藏版貼圖】

LINE購物 × 昆虫好朋友｜下載請點

下載期限：2024年3月26日

下載條件：完成LINE購物指定任務，並將官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE旅遊 × 恐龍安德里｜下載請點

下載期限：2024年3月23日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE禮物 × 蘇蘇島｜下載請點

下載期限：2024年3月17日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物 × 屎蛋唐尼歡樂動物園｜下載請點

下載期限：2024年3月14日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

太鼓達人 RHYTHM CONNECT｜下載請點

下載期限：2024年3月20日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

Bubble2×小魔女DOREMI｜下載請點

下載期限：2024年3月7日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

新年快樂! 跟著巴黎萊雅一起過法式新年!｜下載請點

下載期限：2024年3月8日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

蜘蛛夫人｜下載請點

下載期限：2024年3月2日

下載條件：無條件

使用效期：90天

LINE購物護照★粒粒兔來拜年囉！｜下載請點

下載期限：2024年3月5日

下載條件：開通LINE購物護照→前往查看貼圖→前往領取免費貼圖

使用效期：90天

LINE MOBILE × 萌系風插畫家齊聚賀金龍年｜下載請點

下載期限：2024年2月29日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

昇恆昌宇宙熊 × Duncan新年聯名貼圖｜下載請點

下載期限：2024年3月2日

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使用效期：90天

聯邦小白 × 龍總大發財｜下載請點

下載期限：2024年3月7日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

德德陪伴你健康的每一天｜下載請點

下載期限：2024年3月6日

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使用效期：180天

希思黎化妝品 新春牡丹限定貼圖｜下載請點

下載期限：2024年3月1日

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使用效期：180天

【發寶】讓您好運龍來 龍總發｜下載請點

下載期限：2024年2月29日

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使用效期：180天

打開宅神爺 換你當大爺｜下載請點

下載期限：2024年3月18日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天