藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！店員曝原因

▲原PO認為，結帳完空手拿衛生棉會感到怪怪的。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

買衛生棉用品時，超商或是藥妝店會貼心提供免費紙袋，避免女生徒手拿著走在街上引人注目。而一名妹子透露，一如往常去藥妝店買護墊時，店員卻說不提供紙袋了，讓她直言「拿在手上其實心裡還是會有點不方便。」文章曝光後，釣出店員解釋缺貨緣故，「不是不提供，是沒辦法提供」。

一名女網友在Dcard表示，前幾天去中山站的美妝店買護墊，由於店員以往會貼心拿出紙袋包妥，但這次卻得到「不提供紙袋」的回應，讓原PO感到疑惑不已。

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就怕是誤會店員刻意不給紙袋，原PO直呼，現在大家都在提倡性別意識，但在鬧區逛街走路，衛生棉拿在手上其實心裡還是會有點不方便，「買衛生棉不給紙袋了嗎？」

一票妹子認為，直接手拿生理用品並不羞恥，「最主要的是環保：自備購物袋」、「為什麼要覺得不方便？我都直接拿在手上，生理用品怎麼了嗎？」「為什麼要有月經羞恥」、「沒紙袋還是可以花錢買塑膠袋啊」、「不用不好意思啦，就跟衛生紙一樣呀，都是生活用品」、「自己帶購物袋或包包啊」。

留言串中，也釣出其他店員解釋，「現在紙袋大家都缺貨訂不到～員工路過」、「紙袋缺貨！尤其過年後備貨都用完了，訂貨也沒那麼快到，員工已習慣，連制服都能缺貨」、「其實是紙袋缺貨哦，蠻多店從年前就訂了就是沒進貨，所以不是不提供，是沒辦法提供，你可以小聲問店員大多都願意幫忙給你塑膠袋的」。