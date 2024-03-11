路線優化服務升級　桃園710路線3／30起加密班次

▲桃園710路線3／30日起加密班次。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「710大溪-捷運永寧站」路線，於去(112)年底因捷順公司經營狀況申請不續營退場，經市府交通局檢討路線及班次重新公告招標，由亞通客運得標，並規劃主線由大溪區瑞安路二段內柵站發車行駛之前710路線、支線由大溪區復興路大溪站發車，行經埔頂重劃區後，改行駛仁和路後轉永昌路至捷運永寧站後返程，滿足民眾通學及通勤需求。

市府交通局長張新福11日表示，本次以主線「【710】內柵-捷運永寧站」、支線「【710A】大溪-捷運永寧站」，每日循環56班次之服務水準，相較先前捷順交通公司所營710路線，大幅增加服務範圍，新路線增加提供服務人口密集的南興里地區，以往南興里民眾須步行、轉乘至埔頂路搭乘710路線，3月底起即可就近搭乘直達新北地區，路線整體優化，擴大服務，更加方便大溪區民眾搭車前往新北市。

另外亞通客運針對先前乘客、民代建議提供無障礙服務、增加公車座位數等意見納入營運考量，以期提供更完善便捷之運輸服務。交通局說明，亞通客運710路線規劃以12輛40人座甲類大客車及2輛33人座低地板大客車營運，主線維持原710路線行駛動線，每日循環40班次，並以支線繞駛南興里，每日循環16班次，既不影響原乘車民眾權益，亦可擴大服務至南興地區乘車需求，另班次增加及全線使用多人座位車輛營運，可大幅提高710路線運能，解決先前客滿無法上車之窘境。

交通局提醒，本路線為循環線，大溪發車至終點站後直接返程，因此返程無固定發車時間。收費方式同市區公車採里程計費，並適用基北北桃、桃竹竹、桃竹竹苗等1200月票方案。另持桃園市民卡乘車可享有買一送一優惠，及第2趟優惠18元。