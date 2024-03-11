　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

路線優化服務升級　桃園710路線3／30起加密班次

▲桃園710路線3／30日起加密班次

▲桃園710路線3／30日起加密班次。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「710大溪-捷運永寧站」路線，於去(112)年底因捷順公司經營狀況申請不續營退場，經市府交通局檢討路線及班次重新公告招標，由亞通客運得標，並規劃主線由大溪區瑞安路二段內柵站發車行駛之前710路線、支線由大溪區復興路大溪站發車，行經埔頂重劃區後，改行駛仁和路後轉永昌路至捷運永寧站後返程，滿足民眾通學及通勤需求。

市府交通局長張新福11日表示，本次以主線「【710】內柵-捷運永寧站」、支線「【710A】大溪-捷運永寧站」，每日循環56班次之服務水準，相較先前捷順交通公司所營710路線，大幅增加服務範圍，新路線增加提供服務人口密集的南興里地區，以往南興里民眾須步行、轉乘至埔頂路搭乘710路線，3月底起即可就近搭乘直達新北地區，路線整體優化，擴大服務，更加方便大溪區民眾搭車前往新北市。

▲桃園710路線3／30日起加密班次

另外亞通客運針對先前乘客、民代建議提供無障礙服務、增加公車座位數等意見納入營運考量，以期提供更完善便捷之運輸服務。交通局說明，亞通客運710路線規劃以12輛40人座甲類大客車及2輛33人座低地板大客車營運，主線維持原710路線行駛動線，每日循環40班次，並以支線繞駛南興里，每日循環16班次，既不影響原乘車民眾權益，亦可擴大服務至南興地區乘車需求，另班次增加及全線使用多人座位車輛營運，可大幅提高710路線運能，解決先前客滿無法上車之窘境。

交通局提醒，本路線為循環線，大溪發車至終點站後直接返程，因此返程無固定發車時間。收費方式同市區公車採里程計費，並適用基北北桃、桃竹竹、桃竹竹苗等1200月票方案。另持桃園市民卡乘車可享有買一送一優惠，及第2趟優惠18元。

ET快訊
國三生遭割頸亡　父親提4訴求！
比特幣破7.1萬美元　吳淡如秀「2操作」大賺130萬
黃瀞瑩結婚後首露面：找到他不容易
康橋校車翻覆　已18人送醫
冷氣團接力殺到！北往南急凍探10℃　2張圖看快速變天
00940爆申購金額已衝破645億　元大投信：非公開數據

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

認識臺灣之美　「美力臺灣3D行動電影院」開抵大園國小

路線優化服務升級　桃園710路線3／30起加密班次

鄭文燦、張善政視察樂天桃園棒球場優化工程　啟用時程受關切

桃園率先核發　全國首家既有農牧用地合法露營場

免塞車！　清明掃墓桃園5條免費專車提供服務

高雄情侶雙載「路口鬼切左轉」下秒出事了　遭大貨車撞飛送醫

快訊／路上聽見救護車聲音「騎士急剎」　3車撞一團倒地

日本富山縣魚津市訪板橋　新北贈燈植樹深化台日友誼

新北市圖蘆洲分館辦好書交換　波隆那首獎得主帶親子繪本創作

府中雙城、蘆洲街道設計派對　新北榮獲2項台灣景觀大獎

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

猜中牛排重量就免費招待　男精準預測285g全場嗨翻

三媽臭臭鍋也中了 停賣麻辣鍋、禁加辣｜20240311 ET午間新聞

認識臺灣之美　「美力臺灣3D行動電影院」開抵大園國小

路線優化服務升級　桃園710路線3／30起加密班次

鄭文燦、張善政視察樂天桃園棒球場優化工程　啟用時程受關切

桃園率先核發　全國首家既有農牧用地合法露營場

免塞車！　清明掃墓桃園5條免費專車提供服務

高雄情侶雙載「路口鬼切左轉」下秒出事了　遭大貨車撞飛送醫

快訊／路上聽見救護車聲音「騎士急剎」　3車撞一團倒地

日本富山縣魚津市訪板橋　新北贈燈植樹深化台日友誼

新北市圖蘆洲分館辦好書交換　波隆那首獎得主帶親子繪本創作

府中雙城、蘆洲街道設計派對　新北榮獲2項台灣景觀大獎

綁起來丟嬰兒床「站著睡」！1歲童悲慘身世曝　外傭爆：保母很可怕

快訊／康橋翻覆校車「近6年違規8件」　公路局深夜緊急說明

《葬送的芙莉蓮》系列服飾推出！秒變身魔法使還有寶箱怪巧思

新北蘇丹紅傳流向火鍋　錢都緊急聲明「沙茶醬預防性下架」

貨櫃三雄2月營收／長榮陽明年月雙增　萬海月減4％

一包不到11元 東森幣折後最低897元

地方熱門新聞

高雄情侶雙載「鬼切左轉」遭大貨車撞飛

鄭文燦、張善政視察樂天桃園棒球場　優化工程　

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

路線優化　桃園710路線3／30起加密班次

美力臺灣3D行動電影院　開抵大園國小

想禮讓救護車　高雄3機車追撞倒地

桃園率先核發　既有農牧用地合法露營場

清明掃墓　桃園5條免費專車提供服務

料理界央廚淪陷　9千公斤蘇丹紅沙茶賣全台

屏東上百志工牛稠溪清出2千公斤垃圾

汐東線流標　捷運局曝原因

產茶大縣南投駁斥茶和咖啡致癌、立委轟許輔下台

燈會、蘭展、寶可夢活動獲好評黃偉哲再登「好感王」

《雞城故事》屏東藝術館演出　3/15-16免費索票

更多熱門

相關新聞

清明掃墓　桃園5條免費專車提供服務

清明掃墓　桃園5條免費專車提供服務

清明節將至，因應清明掃墓可能帶來人潮聚集、塞車等問題，桃園市政府於楊梅、蘆竹、八德、龜山區提供清明掃墓接駁專車，免費接送掃墓民眾往返墓區，透過前三個星期的周末假日彈性運用，以分散掃墓人潮。減少民眾使用私人運具，歡迎掃墓民眾多加利用。

改善車流回堵　八德轉運站通勤運量增一成

改善車流回堵　八德轉運站通勤運量增一成

桃竹竹苗TPASS突破60.6萬人次　再推4國道路線

桃竹竹苗TPASS突破60.6萬人次　再推4國道路線

桃園全台首創　智慧站牌可加值悠遊聯名卡

桃園全台首創　智慧站牌可加值悠遊聯名卡

通勤月票族激增　桃園協調加開國道客運班次

通勤月票族激增　桃園協調加開國道客運班次

關鍵字：

桃園交通局710路線亞通客運

讀者迴響

熱門新聞

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：變不治之症

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

枉死國三生父親提4訴求！要家長負連帶刑責

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

「3度訪視」男童無異狀？兒福聯盟：不可能脫光

即／北市貴族學校校車翻覆　25名學生、1駕駛待救

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

LINE「1符號」＝你被封鎖！ 他喊：千萬別增相簿

更多

最夯影音

更多
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面