通勤月票族激增！桃園協調加開國道客運班次　四策略提交通部

▲9005及9023兩線國道客運，因搭乘民眾增加，履遭市民抱怨上班等車時間變長。（圖／交通局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

基北北桃通勤月票自7月1日推出以來，改變桃園市民往返通勤模式！尤其交通部公路局所轄管的9005及9023兩線國道客運，因搭乘民眾增加，履遭市民抱怨上班等車時間變長，或者搭不上車，桃園市府市政信箱或1999相關反應案件也激增，短短半個月就接獲將近40起投訴。

桃園市政府交通局關心市民權益，上週五（9/15）邀集新竹區監理所、客運業者等單位，籲請國道客運路線主管機關交通部公路局正視並積極改善9005、9023等路線運能不足之問題，應於尖峰時段增開班次疏運。

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市府交通局17日表示，經協調後，除了已增開的9005及9023A各一加班車，必須納入固定班表行駛外，9023A路線預計於上午6時20分至6時40分間再增開一班次，9005路線則研議調整發車站點，總計平日上午5時至8時30分，9005(A)行駛達25班次、9023(A)行駛達35班次。

交通局也依據民眾陳情案件分析，除增班外，亦提出幾項建議供交通部公路局參考：

1、 路線規劃調整建議：

(1) 為增加運輸能量，建議新闢以經國轉運站往返臺北轉運站或圓山轉運站之國道客運路線。

(2) 規劃國道段以中正藝文特區或經國轉運站為起點，闢駛區間行駛路線，市區路段部分，交通局再研議闢駛中正藝文特區至經國轉運站，並加強本市市區客運繞駛經國轉運站路線銜接轉乘。

(3) 於尖峰時段調整桃園端桃園火車站至經國轉運站(幸福路口)之行駛路線。

(4) 分析各站搭乘人數，研議跳蛙式公車可行性。

2、 國道客運開放雙層巴士載客：

因應目前客運駕駛量能不足，請交通部研議開放國道客運以雙層巴士載客，提高載客量。

3、 租用遊覽車疏運

參照【9026】路線營運方式，透過租用遊覽車疏運民眾，本局可協助媒合遊覽車業者營運。

4、 駕駛員不足因應策略

研議相關補貼機制、改善駕駛員薪資待遇及工作條件等，吸引求職者加入大客車駕駛服務行列，或引進外籍大客車駕駛員加入服務，以因應國內少子化趨勢。