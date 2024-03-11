　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新莊中港光雕河廊約會首選　3／14告白成功贈炫彩玫瑰

▲新北中港光雕河廊約會首選。（圖／新北市水利局提供）

▲白色情人節3月14日來新莊中港河廊。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

白色情人節倒數3天，還在煩惱要送什麼禮物來傳遞心意嗎？告訴大家一個好消息，新北市政府水利局將於14日晚上6點於新莊中港廣場，加碼舉辦闖關遊戲，來現場報名，通過擊響愛情與心動來電兩個關卡的默契大考驗，就可以獲得限量「炫彩發光玫瑰花」，告白完，還可以手牽手一起欣賞新莊最浪漫的光雕河廊。

水利局長宋德仁表示，為迎接白色情人節到來，水利局用心規劃2024中港大排光雕展「幸福新北 戀戀中港」，開幕至今已吸引5萬人來觀賞，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾，廣受民眾好評，帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中，白色情人節當天晚上6點，還有闖關活動，沒有情人也沒有關係，只要大聲說愛，不管是家人或朋友，都可以報名參加，歡迎大家一起來大膽告白讓愛升溫。

▲新北中港光雕河廊約會首選。（圖／新北市水利局提供）

▲粉嫩炫彩月亮燈飾，讓民眾停下腳步手機拍不停。

宋德仁補充，中港大排河廊光雕展主要特色是結合水面的倒影，尤其是好天氣時，粼粼水光波動更增添夢幻景象。此次六大主題展區，以5公尺高用雙手比愛心象徵守護愛情的造型光廊、河廊瀑布下有一條「愛情運河」及2米長炫彩膜led愛情鯨魚，就像巨大愛情鯨豚飛躍在運河上，還有愛情鞦韆坐著搖時，上面的蝴蝶翅膀會跟著一起搖及發光非常有意思；另外，「愛之船」搭配絕美led燈飾，營造鐵達尼號的經典浪漫場景，月光戀人、玫瑰愛情海、流星隧道、熱氣球等，都是放閃耍浪漫的約會首選喔。

新莊民眾王先生表示，光雕展開幕後，我每天下班後都會帶太太跟小孩來這走走，小孩一看到飛躍而上的大隻絢彩鯨魚，興奮得拉著我，要我幫他跟鯨魚合照，還有傾瀉而下的流水瀑布燈，就好像在海洋館裡面欣賞海洋動物，家人們看完都讚不絕口，照片怎麼拍都很好看，很開心家裡附近就有如此漂亮的地方，逛完河廊後有滿滿的幸褔感，新莊人真的好幸福。

▲新北中港光雕河廊約會首選。（圖／新北市水利局提供）

▲光雕展演開幕至今已吸引5萬人來觀賞。

水利局表示，白色情人節快閃活動將於3月14日當晚6點開始，限量200份的「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品，有多種顏色隨機贈送，送完為止，讓美麗的玫瑰花燈代表你對情人的愛意，大膽示愛給他一場浪漫的驚喜，完成默契大考驗後鼓起勇氣，邀請他共賞巨型愛情玫瑰花海或共乘愛情蝴蝶鞦韆等等，一起被絕美夢幻的光雕燈飾包圍著，共度最特別的白色情人節。

▲新北中港光雕河廊約會首選。（圖／新北市水利局提供）

▲繽紛多彩熱氣球燈飾象徵愛情降臨。

▲新北中港光雕河廊約會首選。（圖／新北市水利局提供）

▲蝴蝶蜻蜓被絕美夢幻光雕燈飾包圍著。

▲新北中港光雕河廊約會首選。（圖／新北市水利局提供）

▲5公尺高用雙手比愛心象徵守護愛情造型光廊。

ET快訊
中信兄弟周思齊宣布今年引退！
前「中國小姐」胡翡翠靠房產過日！　滿頭白髮
北市貴族學校康橋校車翻覆　26名學生、1駕駛待救
綠委提案陸配入籍　先宣誓「放棄中國身份、效忠台灣」
他砸200萬買00940「開始想小孩名」　網曝真相打臉：搞笑
Makiyo削肉25kg　揭「5地獄減肥法後果」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市圖蘆洲分館辦好書交換　波隆那首獎得主帶親子繪本創作

府中雙城、蘆洲街道設計派對　新北榮獲2項台灣景觀大獎

新北行動治理前進三重　侯友宜：全力建設帶動溪北發展

新莊中港光雕河廊約會首選　3／14告白成功贈炫彩玫瑰

台東環境教育繪本徵選　「揮筆守護環境、彩繪台東美好藍圖」

台東縣民服務中心　18日起優化午間服務

救援利器水上摩托車報到　台東水域觀光更安全

保平安！機車駕訓補助優點多　名額有限請把握

基隆持續把關校園食安　謝國樑走入校園宣導

桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場　觀旅局輔導成果豐碩

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

新北市圖蘆洲分館辦好書交換　波隆那首獎得主帶親子繪本創作

府中雙城、蘆洲街道設計派對　新北榮獲2項台灣景觀大獎

新北行動治理前進三重　侯友宜：全力建設帶動溪北發展

新莊中港光雕河廊約會首選　3／14告白成功贈炫彩玫瑰

台東環境教育繪本徵選　「揮筆守護環境、彩繪台東美好藍圖」

台東縣民服務中心　18日起優化午間服務

救援利器水上摩托車報到　台東水域觀光更安全

保平安！機車駕訓補助優點多　名額有限請把握

基隆持續把關校園食安　謝國樑走入校園宣導

桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場　觀旅局輔導成果豐碩

新店康橋高中校車驚傳翻車　校方趕赴現場瞭解中

寫下歷史新高　比特幣暴漲至7.1萬美元

達到大家都滿意的結果！炎亞綸有望輕判免囚　下次開庭時間曝

新北市圖蘆洲分館辦好書交換　波隆那首獎得主帶親子繪本創作

府中雙城、蘆洲街道設計派對　新北榮獲2項台灣景觀大獎

新北行動治理前進三重　侯友宜：全力建設帶動溪北發展

快訊／中職本季最年長　兄弟周思齊宣布今年引退

遊戲拔掉壓力要素馬上變無聊　網友狂點頭：這是真的

《獨活女子4》台灣演員陣容曝光！傅孟柏、黃冠智安娜李接待江口德子超嗨

快訊／北市貴族學校校車信義快速道翻覆　26名學生、1駕駛待救

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

地方熱門新聞

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

料理界央廚淪陷　9千公斤蘇丹紅沙茶賣全台

汐東線流標　捷運局曝原因

產茶大縣南投駁斥茶和咖啡致癌、立委轟許輔下台

睽違9年！　2025台灣燈會桃園相見　

八德三元宮祈龜　張善政敬獻1338斤米糕龜

台南安平區民宅清晨洗衣機火警成功疏散住戶1人

志航國小校園博覽會吸引新生家長

桃園家扶40年資深志工黃淑鈴　獲表揚　

2024台灣燈會安平、高鐵兩大展區精彩節目不斷

桃園青年嘉年華　展現青年世代創意能量

全國青農運動會路跑比賽　桃園青農再奪冠

燈會、蘭展、寶可夢活動獲好評黃偉哲再登「好感王」

桃園家扶中心 新任扶幼主委謝文卿

更多熱門

相關新聞

通緝犯行竊後窩網咖　警調監視器順便逮人

通緝犯行竊後窩網咖　警調監視器順便逮人

新北市泰山區一名無業男子利用半夜天色昏暗步行穿梭巷弄內，徒手碰運氣開機車坐墊，剛好一部機車未關好，裡面裝有4200元皮夾直接被他偷走，警方獲報立即展開調查，就在員警訪談網咖請求提供門外監視器時，得知男子是常客正坐在位子上打遊戲，警方不費吹灰之力將他逮捕，依竊盜罪送辦。

白色情人節到來！三關鍵字熊大、兔兔陪你過節

白色情人節到來！三關鍵字熊大、兔兔陪你過節

餐廳轉型高檔百家樂賭場　15美女荷官隨便挑

餐廳轉型高檔百家樂賭場　15美女荷官隨便挑

今天就買！超商6款咖啡飲品優惠、美式買1送1

今天就買！超商6款咖啡飲品優惠、美式買1送1

必勝客開賣白色情人節限定比薩！

必勝客開賣白色情人節限定比薩！

關鍵字：

新北新莊白色情人節中港廣場

讀者迴響

熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

00940太搶手！國泰證系統3小時灌逾3萬筆申購　銀行臨櫃忙翻天

更多

最夯影音

更多
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面