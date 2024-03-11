新莊中港光雕河廊約會首選　3／14告白成功贈炫彩玫瑰

▲白色情人節3月14日來新莊中港河廊。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

白色情人節倒數3天，還在煩惱要送什麼禮物來傳遞心意嗎？告訴大家一個好消息，新北市政府水利局將於14日晚上6點於新莊中港廣場，加碼舉辦闖關遊戲，來現場報名，通過擊響愛情與心動來電兩個關卡的默契大考驗，就可以獲得限量「炫彩發光玫瑰花」，告白完，還可以手牽手一起欣賞新莊最浪漫的光雕河廊。

水利局長宋德仁表示，為迎接白色情人節到來，水利局用心規劃2024中港大排光雕展「幸福新北 戀戀中港」，開幕至今已吸引5萬人來觀賞，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾，廣受民眾好評，帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中，白色情人節當天晚上6點，還有闖關活動，沒有情人也沒有關係，只要大聲說愛，不管是家人或朋友，都可以報名參加，歡迎大家一起來大膽告白讓愛升溫。

▲粉嫩炫彩月亮燈飾，讓民眾停下腳步手機拍不停。

宋德仁補充，中港大排河廊光雕展主要特色是結合水面的倒影，尤其是好天氣時，粼粼水光波動更增添夢幻景象。此次六大主題展區，以5公尺高用雙手比愛心象徵守護愛情的造型光廊、河廊瀑布下有一條「愛情運河」及2米長炫彩膜led愛情鯨魚，就像巨大愛情鯨豚飛躍在運河上，還有愛情鞦韆坐著搖時，上面的蝴蝶翅膀會跟著一起搖及發光非常有意思；另外，「愛之船」搭配絕美led燈飾，營造鐵達尼號的經典浪漫場景，月光戀人、玫瑰愛情海、流星隧道、熱氣球等，都是放閃耍浪漫的約會首選喔。

新莊民眾王先生表示，光雕展開幕後，我每天下班後都會帶太太跟小孩來這走走，小孩一看到飛躍而上的大隻絢彩鯨魚，興奮得拉著我，要我幫他跟鯨魚合照，還有傾瀉而下的流水瀑布燈，就好像在海洋館裡面欣賞海洋動物，家人們看完都讚不絕口，照片怎麼拍都很好看，很開心家裡附近就有如此漂亮的地方，逛完河廊後有滿滿的幸褔感，新莊人真的好幸福。

▲光雕展演開幕至今已吸引5萬人來觀賞。

水利局表示，白色情人節快閃活動將於3月14日當晚6點開始，限量200份的「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品，有多種顏色隨機贈送，送完為止，讓美麗的玫瑰花燈代表你對情人的愛意，大膽示愛給他一場浪漫的驚喜，完成默契大考驗後鼓起勇氣，邀請他共賞巨型愛情玫瑰花海或共乘愛情蝴蝶鞦韆等等，一起被絕美夢幻的光雕燈飾包圍著，共度最特別的白色情人節。

▲繽紛多彩熱氣球燈飾象徵愛情降臨。

▲蝴蝶蜻蜓被絕美夢幻光雕燈飾包圍著。

▲5公尺高用雙手比愛心象徵守護愛情造型光廊。