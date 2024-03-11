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白色情人節到來！三關鍵字熊大、兔兔陪你過節

▲LINE白色情人節特效。（圖／LINE）

▲LINE白色情人節特效。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

白色情人節來臨，LINE也推出最新特效，不管有情人沒情人，都可以讓可愛的熊大、兔兔療癒你心，只要在聊天室輸入關鍵字，就能跟熊大、兔兔一起共度佳節。

情人節聊天室特效關鍵字，輸入「愛你」、「情人」、「親親」讓熊大、兔兔充滿聊天室，情人節聊天室特效限定期間為 3 月 11 日 10:00 到 3 月15 日 10:00。

情人節聊天室特效適用版本，LINE iOS 9.15.0 ( 含）以上、LINE Android 10.2.0 ( 含）以上，且 Android OS 7.1 以上，LINE 電腦版版本需為 6.7.3 以上。

此外也推出情人節個人檔案裝飾，讓自己的個人封面洋溢幸福氛圍，只要進入個人檔案的裝飾，即可有多款主題及貼圖可以創造出自己獨一無二的個人封面，路徑：主頁>個人檔案>裝飾。此外LINE VOOM也推出超應景特效。

LINE表示，如果手機 LINE 版本為 12.0.0 以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時， 關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效， 點擊關鍵字連結就可以，不用一直洗版朋友訊息也可以重複欣賞。

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