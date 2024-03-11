餐廳轉型高檔百家樂賭場！15美女荷官隨便挑　24小時美食吃到飽　

▲警方破門攻堅百家樂賭場，現場10多名女荷官嚇得到處亂竄。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區重慶路上某間餐廳，日前結束營業後，林姓男子接手後，轉型以「撲克交流協會」以「餐廳執照」繼續營業。現場除了擺放15桌百家樂賭桌，供前來博弈的賭客玩樂，還提供高級餐點，讓賭客填飽肚子，儼然有國際賭場規模。板橋警方經1個多月埋伏蒐證，於日前前往查緝逮獲62人。

據了解，位在新北市板橋區重慶路的餐廳，原本已經歇業，今年初，由44歲林男接手營業，並改為「亞洲撲克交流協會」，現場除了大手筆的擺設15桌百家樂賭桌，每桌都設置一位女荷官負責發牌，另外附設餐廳24小時免費提供餐點，猶如國際性賭場規模，讓前來博弈的客人享受高檔服務。

▲林男將餐廳轉型經營百家樂賭場，另聘10多名女荷官發牌。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方接獲情資，該協會「掛羊頭賣狗肉」方式，假以交流名義進行賭博，並在網路上攬客，如有賭客須提前結束牌局離開，店家還會先墊付賭局輸贏費用。經調查發現，店家在建築物周邊及道路架設監視器，方便監控過往的人、車，企圖及時逃避警方上門查緝。

▲警方將林男及員工、10多名女荷官，依賭博罪移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

經過1個多月蒐證，板橋警方前天（9日）晚間10時許，與新北市保大前往破門查緝，逮獲負責人林男、10多名女荷官及員工共44人，另查獲巫姓賭客等18人，並查扣現金賭資2萬多元、籌碼上千萬點、百家樂賭具、賭桌等證物。林男向警方坦承犯案，詢後，警方依賭博罪將林男及10多名女荷官，以賭博罪移送偵辦，而18名賭客則依違反社維法裁罰。

板橋警局長陳宇桓表示，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所進行清查，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，斬斷犯罪根源以淨化社會治安。