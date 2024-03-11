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白色情人節限定！必勝客超浮誇「粉愛你花圈比薩」　玫瑰花竟包臘腸

▲▼必勝客推出白色情人節限定「粉愛你花圈比薩」。（圖／必勝客提供）

▲必勝客推出白色情人節限定「粉愛你花圈比薩」，今日起連續7天限量開賣。（圖／必勝客提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

這周四（3月14日）就是白色情人節了，人氣速食品牌「必勝客」今（11）日起限時限量開賣白色情人節限定「粉愛你花圈比薩」，一朵朵玫瑰花裡包覆了滿滿的美式臘腸，再撒上香氣滿溢的玫瑰風味粉，售價只要199元，還隨機附贈「示愛字條」，絕對是最浪漫又美味的情人節禮物。

▲▼必勝客推出白色情人節限定「粉愛你花圈比薩」。（圖／必勝客提供）

▲近日北高兩地必勝客也在門市外佈置超巨大花圈，呼應今（11）日起限量開賣的「粉愛你花圈比薩」。

必勝客特別打造比鮮花更驚喜、比禮物更熱情的「粉愛你花圈比薩」，自今（11）日連續7天限量開賣，單點每份售價199元，以「粉紅熔岩芝心圈圈」和臘腸玫瑰比薩花組成，再撒上滿滿玫瑰風味粉及糖粉，鹹中帶甜不膩口、玫瑰香氣與臘腸鹹香巧妙融合，再加上餅皮內軟外酥脆的多層次口感，絕對是好拍好玩的驚喜美味。

不僅如此，必勝客還精心設計多種款式「示愛字條」，搭配「粉愛你花圈比薩」隨機附贈，包括「這麼多口味，就愛你這味」、「你一塊我一塊，我們無圓在一塊」等多種不同款式，不管你想表達愛意或發好人卡，都可以透過文字透露心意。

▲▼杏桃鬆餅屋「焙茶祭」開跑。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

▲超濃郁「焙茶鬆餅」開吃了。（圖／杏桃鬆餅屋提供，下同）

白色情人節當然還要吃甜蜜蜜的甜點！杏桃鬆餅屋「焙茶祭」登場了，首推人氣「焙茶鮮奶油厚鬆餅」，選用高達4公分的厚鬆餅搭配滿滿焙茶鮮奶油，再點綴自製焙茶醬，一旁還有香甜香桔醬增添風味，每一口都超滿足，另一款「焙茶鮮奶油薄鬆餅」有焙茶鮮奶油、原味鮮奶油任意搭配沾醬吃，還能搭配濃郁焙茶醬、酸甜香桔醬，最後更放上整球焙茶冰淇淋，冷熱交替的口感罪惡爆表。

▲▼杏桃鬆餅屋「焙茶祭」開跑。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

▲焙茶鮮奶油薄鬆餅放了整顆焙茶冰淇淋。

除外還有一款「焙茶歐蕾」飲料等喝，且可做冷熱飲，熱飲部分是選用焙茶醬加入牛奶調製成焙茶奶茶，頂層的焙茶粉搭配濃厚焙茶醬，攪拌後口感更濃郁香甜，而冷飲「焙茶歐蕾」則能聞到淡淡焙茶香，即日起於全門市上市。

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