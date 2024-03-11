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今天就買！超商「6款咖啡飲品優惠」來了　加碼美式買1送1爽喝

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市、線上推出「白色情人節」一系列咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

3月14日白色情人節即將到來，就有超商於線上及門市展開一系列咖啡飲品優惠，像是線上有厚乳拿鐵買2送2、熱卡布奇諾買2送2、咖啡珍珠歐蕾買5送2等優惠，門市則祭出3款指定咖啡飲品買1送1，美式、冰淇淋紅茶等都在優惠中，趕快把握機會喝。

7-11 OPENPOINT行動隨時取推出白色情人節限量咖啡飲品優惠，今（11）日起至3月15日止，品項有CITY CAFE熱卡布奇諾咖啡(大)買2送2、CITY CAFE厚乳拿鐵咖啡(大)買2送2、CITY CAFE冰太妃焦糖風味瑪奇朵/冰焙烤榛果風味拿鐵任選買5送2、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買5送2、CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵買5送2、CITY TEA珍珠椰果四季春/統一布丁奶茶買5送2。

▲▼7-11 0311優惠。（圖／7-11提供）

▲▼7-11 OPENPOINT行動隨時取推出白色情人節指定咖啡飲品優惠，限量開賣，售完為止。

▲▼7-11 0311優惠。（圖／7-11提供）

另外，7-11門市也在今（11）日起至3月15日止推出白色情人節咖啡飲品優惠，活動期間可享CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)、大杯卡布奇諾(熱)、CITY TEA冰淇淋紅茶(冰)「同品項買1送1」。

▲▼辻利茶舗櫻花祭登場。（圖／辻利茶舗提供）

▲最新抹櫻巴斯克開吃。（圖／辻利茶舗提供，下同）

喝咖啡配甜點更幸福！日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」迎來櫻花祭，首推全新「抹櫻巴斯克」，是以鹿兒島火香系抹茶「丸香」製成，綿密抹茶乳酪搭配日本國產鹽漬八重櫻慕斯，口感鹹甜、茶味十足，再以草莓白巧櫻花花瓣點綴，欠吃又欠拍，加碼還有2款人氣商品回歸，包括「抹櫻拿鐵」，粉嫩櫻花拿鐵刷上宇治抹茶，漸層色系絕美到不行，以及「櫻花冰心大福」，Q彈大福外皮包裹住使用日本國產八重櫻漬鹽拌入北海道鮮奶油的櫻花內餡，冰心口感罪惡爆表，以上3款甜點飲品即日起於中友快閃店搶先開吃。

▲▼辻利茶舗櫻花祭登場。（圖／辻利茶舗提供）

▲▼「抹櫻拿鐵」、「櫻花冰心大福」重磅回歸。

▲▼辻利茶舗櫻花祭登場。（圖／辻利茶舗提供）

辻利茶舗即日起至3月24日快閃台中中友百貨，加碼3月14日買「辻利拿鐵1杯」即送「辻利霜淇淋1支」，限量20組，每人限購1組。

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