球賽熱吻鏡頭變捉姦神器！男出差「偷情小三」出軌畫面全被拍

▲飛松觀看其中一場比賽時，轉播鏡頭拍到飛松與小三熱吻的畫面。（示意圖，翻自livedoor）

圖文／鏡週刊

在許多球類賽事上，電視轉播鏡頭有時會帶到觀眾席，拍攝現場觀眾的熱情，甚至是熱戀的情侶。不過就有一名日本男子，在出差期間到海外觀看世界盃足球賽，轉播鏡頭剛好拍到他與一名女子在觀眾席上熱吻，但沒想到這個鏡頭，竟然成了捉姦神器。

日本《文春ONLINE》刊載一名前電通公司人員福永耕太郎的隨筆文章，電通是日本相當大型且知名的廣告公司，福永說，當時他在公司時，有一名公司紅人兼前輩「飛松先生」，他不僅業績好，更深受高階主管們的信賴與愛護，可說是公司裡的大紅人。不過福永也說，飛松對屬下不太好，甚至非常苛刻嚴厲。

福永表示，有一年舉辦世界盃足球賽，飛松負責電子看板廣告的業務，由於他做得相當成功，因此公司願意給他一次「出差兼旅遊」的報酬，飛到世界杯比賽現場觀賽。福永解釋，原本飛松請假，第一週請公假，第二週請一般休假，但飛松故意弄成「兩週請公假」，目的就是要欺騙老婆，這兩週都在出公差。實際上，飛松是要和小三共度美好旅遊時光。

福永說，這名小三是電通的派遣女員工，當時她配合飛松的休假時間，兩人就這樣飛出國「度假」兩週。正當飛松前往球場，觀看其中一場有日本隊的比賽時，轉播鏡頭不只拍到飛松，還拍到飛松與小三熱吻，但這時的飛松和小三都不知道自己被拍，甚至被全世界的人看見。福永稱，當時公司也是很多人在看轉播，但看到這一幕，大家都傻眼，甚至議論紛紛，相信飛松的老婆應該也看見這段轉播了。

福永打趣地說：「應該全世界只有飛松和小三兩人，不知道被拍到。」後來飛松回國，到公司上班後發現大家對他的態度都不一樣，而且大家都在說他的八卦，這時飛松才知道，原來自己與小三的出軌畫面，已經被世界盃轉播鏡頭記錄下來。據悉在這起事件發生後1個月，飛松和老婆離婚，而小三的派遣契約到期後，也沒再和公司續約。

不過福永也說，飛松似乎是打不死的蟑螂，雖然爆出婚外情不倫戀，但他在公司依然吃得開，高層還是很喜歡他。後來飛松更升官當營業局長，並且再婚生子，讓福永感嘆：「這世間真是不公平！」

更多鏡週刊報導

中國頂尖科技人才 陸續離奇身亡！「被自殺陰謀論」四起

【41J肉聲】誇張！機長與副機長全睡著 任由飛機亂飛30分鐘險釀禍

渣男偷吃多女 還與親媽之妹上床！害妻染性病