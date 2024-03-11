南韓醫師罷工潮犧牲病患！癌末患者「化療延後」慘死　癌細胞擴散

▲南韓住院醫師發動罷工，癌末患者被趕出醫院只能自生自滅。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府2月寄出醫療改革，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，卻引來住院與實習醫師從2月20日起發起罷工，如今集體罷工行動進入第三周，重症病患權益被迫犧牲，宛如夾在兩強之間、性命受威脅的俘虜，甚至還有癌症病患化療被迫延期，在被醫院趕出去後，癌細胞復發擴散慘死。

《韓聯社》報導提及5名飽受癌症所苦的重症患者，自從2月20日超過1萬2千名住院與實習醫師發起集體罷工後，他們的生命歷程出現重大變化，生命的存在也受到嚴重威脅，韓國重症疾患（疾病）聯合會今（11）日在首爾大學醫院正門前召開記者會，要求政府和醫界停止「硬碰硬」的對抗模式。

食道癌第4期患者A的家屬控訴，「院方以醫療事態（指罷工）為由，拒絕為我們進行化療！他們甚至還拿檢查結果給我們看，說『能活的日子剩不多了』，卻也完全不提治療計畫，跟我們說因為目前的醫療事態，所以無法接受住院、也沒有餘力可以治療，要我們自己想辦法找其他醫院。」

A某家屬補充道，「聽到病危的消息心就已經涼了一大半了，聽到院方說無法為我們治療，就好像是被別人從醫院診療室趕到路邊。在這場政府與醫界的相互制衡中，重症患者能夠接受治療的機會與時間正在被踐踏。」

▲癌症病患在被趕出醫院、轉移至療養醫院的不久後病發身亡。（示意圖／CFP）

去年在首爾某間醫院被診斷罹患癌症、目前正在排隊等候住院的76歲病患B某表示，自從他被告知化療時程必須得延後一周以上，他便終日提心吊膽，「我只能每天打電話去醫院確認等待順序，但是等待順序完全沒有變，雖然覺得很害怕，但還是期盼事件能夠早日結束。」

60歲癌症患者C某表示，「在從第9次進入到第10次化療的過程中，被告知必須辦理出院、無法繼續住院的消息，於是緊急辦理看診治療，然而卻也被迫延後一周，導致治療總共被拖了4周，期間疼痛程度和肝指數不斷飆增。」

71歲患者D某則因被迫辦理出院，導致化療被延期10天以上，他表示，「在第一次化療後接受腹部CT判讀，結果顯示癌細胞轉移至胰臟。假設住院日程沒有被延後，而是立刻住院接受治療的話，或許就可以讓癌細胞不至於轉移到胰臟。」

至於70多歲的癌症患者E某更慘，他去年10月被診斷罹患膽管癌以後，便入住首爾某間醫院，然而自從2月20日住院醫師發動集體罷工以後，他便被迫辦理出院、轉移至療養醫院接受治療，然而隔天凌晨4時就病發死亡。

韓國重症疾患聯合會痛批，本該最需被保護的重症病患，如今卻淪為醫界向政府談判的籌碼、淪為醫界與政府爭吵的俘虜，因此一方面向總統尹錫悅要求促成對話，一方面要求政府應該對外公開集體罷工辭職的住院醫師名單，一旦政府拒絕公開罷工的住院醫師名單，則將不惜動用法律手段，滿足國民知的權利。