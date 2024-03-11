　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓醫師罷工潮犧牲病患！癌末患者「化療延後」慘死　癌細胞擴散

▲▼南韓住院醫師發動罷工，癌末患者被趕出醫院只能自生自滅。（圖／CFP）

▲南韓住院醫師發動罷工，癌末患者被趕出醫院只能自生自滅。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府2月寄出醫療改革，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，卻引來住院與實習醫師從2月20日起發起罷工，如今集體罷工行動進入第三周，重症病患權益被迫犧牲，宛如夾在兩強之間、性命受威脅的俘虜，甚至還有癌症病患化療被迫延期，在被醫院趕出去後，癌細胞復發擴散慘死。

《韓聯社》報導提及5名飽受癌症所苦的重症患者，自從2月20日超過1萬2千名住院與實習醫師發起集體罷工後，他們的生命歷程出現重大變化，生命的存在也受到嚴重威脅，韓國重症疾患（疾病）聯合會今（11）日在首爾大學醫院正門前召開記者會，要求政府和醫界停止「硬碰硬」的對抗模式。

食道癌第4期患者A的家屬控訴，「院方以醫療事態（指罷工）為由，拒絕為我們進行化療！他們甚至還拿檢查結果給我們看，說『能活的日子剩不多了』，卻也完全不提治療計畫，跟我們說因為目前的醫療事態，所以無法接受住院、也沒有餘力可以治療，要我們自己想辦法找其他醫院。」

A某家屬補充道，「聽到病危的消息心就已經涼了一大半了，聽到院方說無法為我們治療，就好像是被別人從醫院診療室趕到路邊。在這場政府與醫界的相互制衡中，重症患者能夠接受治療的機會與時間正在被踐踏。」

▲▼癌症病患在被趕出醫院、轉移至療養醫院的不久後病發身亡。（示意圖／CFP）

▲癌症病患在被趕出醫院、轉移至療養醫院的不久後病發身亡。（示意圖／CFP）

去年在首爾某間醫院被診斷罹患癌症、目前正在排隊等候住院的76歲病患B某表示，自從他被告知化療時程必須得延後一周以上，他便終日提心吊膽，「我只能每天打電話去醫院確認等待順序，但是等待順序完全沒有變，雖然覺得很害怕，但還是期盼事件能夠早日結束。」

60歲癌症患者C某表示，「在從第9次進入到第10次化療的過程中，被告知必須辦理出院、無法繼續住院的消息，於是緊急辦理看診治療，然而卻也被迫延後一周，導致治療總共被拖了4周，期間疼痛程度和肝指數不斷飆增。」

71歲患者D某則因被迫辦理出院，導致化療被延期10天以上，他表示，「在第一次化療後接受腹部CT判讀，結果顯示癌細胞轉移至胰臟。假設住院日程沒有被延後，而是立刻住院接受治療的話，或許就可以讓癌細胞不至於轉移到胰臟。」

至於70多歲的癌症患者E某更慘，他去年10月被診斷罹患膽管癌以後，便入住首爾某間醫院，然而自從2月20日住院醫師發動集體罷工以後，他便被迫辦理出院、轉移至療養醫院接受治療，然而隔天凌晨4時就病發死亡。

韓國重症疾患聯合會痛批，本該最需被保護的重症病患，如今卻淪為醫界向政府談判的籌碼、淪為醫界與政府爭吵的俘虜，因此一方面向總統尹錫悅要求促成對話，一方面要求政府應該對外公開集體罷工辭職的住院醫師名單，一旦政府拒絕公開罷工的住院醫師名單，則將不惜動用法律手段，滿足國民知的權利。

ET快訊
500萬元All in「00940」　她一查選股內容猶豫了
蘇丹紅風暴　全台「中鏢產品」一次看
男童虐死生殖器焦黑！兒福粉專被灌爆　網轟「2點質疑」不想再捐
東港分局爆集體撞鬼！　警方回應了
原保母想繼續顧「被兒盟拒絕」！　1歲童遭虐死
黃瀞瑩找柯文哲、王世堅當「結婚證人」　原因曝光
偷車撞死2命！　母激動下跪哭求原諒
快訊／直擊「學姐」黃瀞瑩登記結婚！　2人甜蜜合影曝
快訊／蘇丹紅11家族企業全抓到！　重罰438萬全數撤照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

忘記乘客的存在！日本廉航「漏載34人」準備起飛　大事不妙急調頭

45歲男假扮按摩師吸引女顧客　在「自家房間作療程」性侵女子

以為要去打工！柬16歲少女被賣中國「當外籍新娘」　已被囚禁6個月

南韓醫師罷工潮犧牲病患！癌末患者「化療延後」慘死　癌細胞擴散

遊艇驚見大量血跡「女遭性侵」　夫妻被搶劫雙雙遇害

全家好玩測DNA　女意外發現「爸爸是陌生人」：被媽媽綠26年

台灣是地球最危險地方？CNN主持人驚曝「變更危險了」：大戰注定爆發

再罷工就吊扣執照！南韓向5千名醫寄「事前通知」　加派軍醫填缺口

泰國河面漂「詭異人手」太驚悚　真相曝光了

波音787夢幻客機「空中劇烈下墜」50傷　降落紐西蘭送醫

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

忘記乘客的存在！日本廉航「漏載34人」準備起飛　大事不妙急調頭

45歲男假扮按摩師吸引女顧客　在「自家房間作療程」性侵女子

以為要去打工！柬16歲少女被賣中國「當外籍新娘」　已被囚禁6個月

南韓醫師罷工潮犧牲病患！癌末患者「化療延後」慘死　癌細胞擴散

遊艇驚見大量血跡「女遭性侵」　夫妻被搶劫雙雙遇害

全家好玩測DNA　女意外發現「爸爸是陌生人」：被媽媽綠26年

台灣是地球最危險地方？CNN主持人驚曝「變更危險了」：大戰注定爆發

再罷工就吊扣執照！南韓向5千名醫寄「事前通知」　加派軍醫填缺口

泰國河面漂「詭異人手」太驚悚　真相曝光了

波音787夢幻客機「空中劇烈下墜」50傷　降落紐西蘭送醫

李宰旭《篡位》奪財團！　聯手李濬榮飄「基」情：存在理由只有你

北市10大旅遊熱點曝！「士林官邸」擠上榜　第1名單月湧近百萬人

桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場　觀旅局輔導成果豐碩

吳宇舒夫婦面試過虐嬰保母！　「家住很多外來人」曝詭異環境

忘記乘客的存在！日本廉航「漏載34人」準備起飛　大事不妙急調頭

拒絕毒品！紙風車跨海金門反毒巡演　縣府接4千國中小生看戲

12強中華隊總教練18日產生　中職推薦曾豪駒

劉家翔先發4局無失分　桃猿「拉尾盤」強攻7比0勝台中成棒

華航2月營收創同期最佳　虎航2月破15億元寫單月新高

華航二月營收歷年同期新高　客運收入年增62.7%

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

8台人在柬埔寨詐騙被捕　恐遣返中國

5kg毒品綁身上　台灣人被柬警逮捕

便宜日圓掰了？日央行考慮做出重大政策

台灣是地球最危險地方？　CNN：變更危險了

波音787夢幻客機「劇烈下墜」50傷

即／北海道羊蹄山雪崩　2外國人死亡

星級飯店獨缺「420號房」原因曝

飛機無人駕駛28分鐘　正副機長全睡著被停飛

癌末準爸爸「緊握孕妻做手模」：送兒子唯一禮物

日本京都藝妓頻遭遊客騷擾「撕破和服」

黛安娜王妃親弟出書　控11歲遭女舍監性虐待

人妻鑽進公公房間　他看監視器綠炸

機翼上有人　她竟開艙門出去吹風

老翁過世！2女「載屍去銀行」盜領存款

更多熱門

相關新聞

再罷工就扣執照！南韓向5千名醫寄事前通知

再罷工就扣執照！南韓向5千名醫寄事前通知

南韓政府從2月起祭出醫療改革，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，卻引來住院與實習醫師集體罷工反對。如今罷工潮進入第三周，南韓政府將針對近5千名的住院醫師寄發行政處分事前通知書，等於是吊扣醫師執照3個月前的「最後通牒」，呼籲只要返回工作崗位還有任何補救機會。

中國海警頻繁進入爭議海域　日本新增艦艇

中國海警頻繁進入爭議海域　日本新增艦艇

北海道1天2雪崩！　紐西蘭籍男女死亡

北海道1天2雪崩！　紐西蘭籍男女死亡

南韓前職業女排選手輕生亡

南韓前職業女排選手輕生亡

日媒：北韓發射軍事偵察衛星穩定繞行地球

日媒：北韓發射軍事偵察衛星穩定繞行地球

關鍵字：

日韓要聞南韓住院醫師罷工

讀者迴響

熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

吃海龜中毒9死　活下恐也癱瘓

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

約翰希南裸體頒獎「拿掉檔板」下半身全露！

更多

最夯影音

更多
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面