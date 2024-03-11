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再罷工就吊扣執照！南韓向5千名醫寄「事前通知」　加派軍醫填缺口

▲▼南韓政府11日向近5千名住院醫師寄發行政處分事前通知。（圖／CFP）

▲南韓政府11日向近5千名住院醫師寄發行政處分事前通知。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府從2月起祭出醫療改革，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，卻引來住院與實習醫師集體罷工反對。如今罷工潮進入第三周，南韓政府將針對近5千名的住院醫師寄發行政處分事前通知書，等於是吊扣醫師執照3個月前的「最後通牒」，呼籲只要返回工作崗位還有任何補救機會。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部針對主要100間教學醫院進行書面檢驗，確認直到8日上午11時共有1萬1994名住院醫師離開工作崗位，佔總體比率達92.9%，南韓政府與醫療界今（11）日透露，直到8日為止已向4944名違反「業務強制執行命令」的住院醫師寄發行政處分事前通知書，同時未來將新設「保護與舉發中心」。

南韓保健福祉部表示，只要在行政處分（吊扣醫療執照至少3個月）的執行程序結束前回歸工作崗位，就能夠套用其他行政處分，而這是因為考量罷工時間不同所引起的公平性疑慮。

住院醫師的罷工潮造成醫療人力空缺，上級綜合醫院中症以下患者的住院比率雖然降低35%，但重症患者卻維持3千多名，和平常重症患者住院規模類似；至於408處醫療機關中，有398處正常營運急診室。

南韓政府從明（12）日起開始營運和住院醫師相關的保護與舉發中心，設置熱線提供電話與簡訊諮詢，負責協助願意守護醫療現場、願意返回患者身邊的住院醫師回歸，當回歸工作崗位的住院醫師淪為其他罷工中住院醫師們的霸凌對象時，可以向中心舉報、要求提供協助，或是要求更換目前執勤的教學醫院。

另外，從今日起南韓醫個月內將向20處上級綜合醫院派遣例屬軍方的20名軍醫官、138名公共保健醫師，其中46名為專科醫師、92名為一般科醫師，至於軍醫的調派可能導致位於鄉村的保健所（衛生所）醫療人力出現缺口，政府也承諾透過第二階段計畫追加循環派遣醫療人力。

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