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美媒：中國幾乎每天進入爭議海域　日本新增艦艇駐守

▲釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國海警艦艇幾乎每天都出現在釣魚台。為此，日本新增了一艘巡防艦駐守。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者石秀娟華盛頓10日專電

美國「國會山莊報」報導，中國海警艦艇去年進入中國與日本爭議海域的天數長達352天，居歷年之冠；今年1月，中國海警艦艇幾乎每天都出現在尖閣諸島海域。日本去年底已經在此海域新增一艘巡防艦駐守。

國會山莊報（The Hill）9日報導，日本政府自2012年起監督中國海警艦艇進入日本領海的「挑釁」情事，每年發現19至52起事件。

報導指出，去年11月，日本位於鹿兒島的海上保安廳第10管區，新增海巡艦艇PL202 OSUMI駐守尖閣諸島（台灣稱釣魚台列嶼）海域，象徵日本在海巡上投入更多資源，區域內共有11艘艦艇、10架直升機。

報導說，過去10年，因中國的對外政策更具侵略性，日本也放寬憲法對軍事防衛能力的限制，並建立反擊力，因應中國入侵或封鎖台灣。

一名日本防衛省官員告訴國會山莊報，敵人有更先進的飛彈能力，日本必須有能力反擊，增加嚇阻力，阻止敵人的入侵意圖。

這位官員說，日本的目標是在5年內初步建立多種遠程導彈的反擊能力，包括日本自製飛彈或向美國採購飛彈。

國會山莊報並訪問日本石垣市長中山義隆。他說，萬一台海衝突，位於台灣西岸124海里的石垣島將有難民危機，戰爭不太可能發生，但這個風險一直存在。

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