以為要去打工！柬16歲少女被賣中國「當外籍新娘」　已被囚禁6個月

▲柬埔寨一名16歲少女被誘拐到中國當外籍新娘。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

柬埔寨一名少女最近在Facebook求救，聲稱自己被人蛇集團販賣到中國後，被逼迫嫁給中國男子當外籍新娘。影片在網上傳開後，柬埔寨主管機關立即與中方合作，成功解救該名女子。

綜合當地媒體報導，16歲少女Rom Phipha在9日發布影片，聲稱自己聽信蛇頭的話，滿懷期待地到中國工作，不料人蛇集團販卻將她賣了以後，逼迫她嫁給中國男子，而這名少女如今已被囚禁6個月。

影片在網上曝光後，瞬間引起瘋傳，還驚動了柬埔寨外交部和內政部，立即對案件展開調查，並在少女的家鄉見到了受害少女的姊姊Rom Kunthea。

Rom Kunthea表示，妹妹在2023年初就離家到金邊的一家服裝廠去工作，她每個月都會寄錢回家幫補家用，不過妹妹半年前卻突然和家裡斷去了聯繫，而家人則以為她只是在鬧脾氣，或是偷偷交了男朋友，所以才沒有報警。

內政部發言人杜速克告訴《柬中時報》，副總理兼內政部長蘇速卡在得知消息後，立即聯繫了外交部與柬埔寨駐中國領館，而柬埔寨主管機關也和中國警方合作，迅速鎖定受害少女的位置，並於10日下午成功救出受害者。杜速克表示，柬埔寨主管機關目前正在想辦法協助少女回國。