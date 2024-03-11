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越飛越偏！正副機長全睡著「無人駕駛28分鐘」　公司怒停飛2人

▲▼峇迪航空（Batik Air）。（圖／翻攝自Facebook）

▲峇迪航空在航行中睡著的2名機長如今將被停飛。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

峇迪航空（Batik Air）年初發生2名機長同時在航班中睡著的「嚴重事故」，導致班機未按指定路線飛行，直接飛越目的地雅加達，飛往印度洋。如今，航空公司宣布，將把肇事的2名機長雙雙停飛，並建立更良好的機師疲勞監測機制確保安全。

彭博社引述印尼國家運輸安全委員會（KNKT）指出，今年1月25日，峇迪航空一架空中巴士A320飛機載著53名乘客和4名空服人員，從蘇拉威西島飛往首都雅加達，豈料雅加達航管人員卻在飛機起飛不久後，發現飛機偏離了原定路線。

航管人員立即嘗試與飛機聯絡，不過卻一直沒有收到涉事飛機的回應，直到28分鐘後副機長才回覆了航管人員的呼叫，重回原定航線，並在2小時35分鐘後平安降落雅加達機場，機上所有人也都沒有受傷或有生命威脅。

事後，當局調查發現，原來機長在飛機起飛約半小時後，就因為需要休息一陣，將飛機的指揮權交給副機長接管。豈料，剛生完一對一個月大雙胞胎寶寶的副機長，因為前一晚忙著協助妻子照顧小孩，竟在飛行途中意外睡著，才釀成了這起事故。

KNKT表示，這是一起「嚴重事件」，要求航空公司嚴格處理。峇迪航空3月9日發布聲明，證實該公司將暫時把2名涉事機長停飛，以進行進一步調查，而公司也將建立更良好的機師疲勞監測機制，以確保飛行安全。

正副機長同時睡著！　飛機「無人駕駛28分鐘」偏離軌道

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