台灣人「5kg毒品綁身上」企圖運毒逃日本　被柬埔寨警方逮捕

▲台灣一名男子把5公斤毒品綁在身上，企圖運毒出境，被柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自柬中時報，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨11日表示，台灣一名男子把近5公斤毒品綁在身上，企圖運毒出境，前往日本，但最終被警方識破，在金邊國際機場遭逮捕。

柬中時報引述柬埔寨海關總局11日的說法指出，台灣男子把35包毒品綁在身上，均為安非他命，毒品總重量達4.9公斤。依據照片，這名男子使用膠帶把毒品包綁在身體兩側、背部、大腿等位置。

落網的台灣男子被扣留在柬埔寨肅毒局，等待接受進一步調查。