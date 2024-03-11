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快訊／蘇丹紅11家族企業全抓到　高市府重罰438萬再全數撤照

記者賴文萱／高雄報導

毒辣椒粉風暴持續！高市衛生局接獲新北市衛生局通知保欣輸入中國進口辣椒粉檢出蘇丹紅，除追查保欣產品下游外，也鑒於相關風險疑慮，「主動擴大」進行後市場端抽驗工作。其中，查出津棧、佳廣等11家家族關係企業有諸多違規事證，除依法開罰438萬外，由於違規情節重大，今（11）日宣布予以撤照。

▲▼蘇丹紅風暴，高雄市衛生局人員稽查津棧、佳廣、海順等關係企業位於大樹區廠房。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼蘇丹紅風暴，高雄市衛生局人員稽查津棧、佳廣、海順等關係企業位於大樹區廠房。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲▼蘇丹紅風暴，高雄市衛生局人員稽查津棧、佳廣、海順等關係企業位於大樹區廠房。（圖／記者賴文萱翻攝）

2/22高市主動稽查送驗之海順生產「牛王牌辣椒粉」，經衛生局於2/29初驗檢出、3月1日複檢確定蘇丹紅，並同時溯源該項原料輸入商為「津棧」，於3月1日報請高雄地檢署指揮啟動偵辦調查。

3月1日高雄地檢署與衛生局聯合調查物流、金流相關事證，發現津棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係，鄰近兩個地址，總共一個地址是6家、另外一個地址是3家、海順與淞鋒則是另址設廠，以上在2月29日到3月1日衛生局與檢方就已初步掌握，並查扣相關事證及產品逐批釐清檢驗。

▲▼蘇丹紅「毒辣椒粉」11家族企業全抓到，高市府嚴懲撤照。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蘇丹紅「毒辣椒粉」11家族企業全抓到，高市府嚴懲撤照。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局指出，截至目前為止依據調查確認之諸多違規事證，衛生局於3月8日起已處分津棧等關係密切公司共11家停業6個月、累計罰款438萬元。

有鑑於上述關係企業故意惡性透過不當手法輸入有毒辣椒粉影響各食品產業中下游情節重大，引發社會動盪和經濟市場衝擊，依據食品安全衛生管理法第44及47條規定廢止上述11家公司食品業業務登記事項及食品業者登錄，不得從事食品、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝、食品用洗潔劑等之製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出，並副知經濟發展局。

高雄市自去年迄今，抽驗後市場端辣椒粉共167件（112年55件、113年112件），共檢出12件不合格、其餘150件無檢出蘇丹紅。

該12件檢出蘇丹紅違規產品均為今年2月擴大抽驗津棧等關係企業、源自中國輸入之辣椒粉，違規情節重大，依法予以撤照。衛生局在後市場端的查核會持續加強抽驗，並透過地方衛生局聯繫網絡嚴查重罰，確保民眾食品安全。

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